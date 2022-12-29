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Общество29 декабря 2022 15:45

Свой среди чужих, чужой среди своих: Не стало легендарного композитора Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев планировал оставить творчество после работы над фильмом Михалкова «Шоколадный Револьвер»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Композитор Эдуард Артемьев планировал оставить творчество после работы над фильмом Михалкова «Шоколадный Револьвер»

Композитор Эдуард Артемьев планировал оставить творчество после работы над фильмом Михалкова «Шоколадный Револьвер»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

До сегодняшнего дня Эдуарда Артемьева называли живым классиком, гением. Он был не только великий мелодист, но и новатор и экспериментатор в музыке. Артемьев писал классические оратории, кантаты, оперы, симфонии… И одновременно был пионером отечественной электроакустики. Еще в 60-е вместе с инженером-изобретателем Евгением Мурзиным (создателем одного из первых в мире синтезаторов) занялся исследованиями синтеза звука и электронной музыки.

Он занимался сложным искусством: соединяя как будто бы несоединимое: электронный рок и симфоническую музыку. И все, к чему прикасалась рука композитора, становится праздником.

Всего месяц назад отмечали его 85-летие. Артемьеву вручили Звезду Героя Труда Российской Федерации. В Кремле прошел его юбилейный концерт.

Тогда его поздравляли все: и товарищ юности Никита Михалков, который снял с Артемьевым свои лучшие фильмы.

И генеральный директор 1-го канала Константин Эрнст, который взял музыку Артемьева для церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи (Эрнст был креативным продюсером). А еще раньше в 1980-м году композиция Эдуарда Артемьева «О спорт — ты вечный прогресс» прозвучала на церемониях открытия и закрытия Игр XXII Олимпиады в Москве, причем инструментальная часть оды звучала во время зажжения олимпийского огня.

Его музыку мы слышим в картинах «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис», «Сибириада», «Легенда №17»…

Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам.

Благодаря музыке Артемьева прекрасные фильмы Тарковского, Михалкова, Кончаловского стали великими.

То, что композитор писал специально для кино, потом уходило в народ. Из лёгкой, как воздух его музыкальной темы к фильму «Родня» родилась популярная песня «Полет на дельтаплане», которая прозвучала в исполнении Валерия Леонтьева.

Последней его работой должен был стать задуманный Никитой Михалковым фильм «Шоколадный Револьвер». После чего Эдуард Николаевич планировал прекратить творческую деятельность и уйти на покой… Увы, его смерть опередила эти планы.

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