Свой среди чужих, чужой среди своих: Не стало легендарного композитора Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев планировал оставить творчество после работы над фильмом Михалкова «Шоколадный Револьвер» Фото: Борис КУДРЯВОВ

До сегодняшнего дня Эдуарда Артемьева называли живым классиком, гением. Он был не только великий мелодист, но и новатор и экспериментатор в музыке. Артемьев писал классические оратории, кантаты, оперы, симфонии… И одновременно был пионером отечественной электроакустики. Еще в 60-е вместе с инженером-изобретателем Евгением Мурзиным (создателем одного из первых в мире синтезаторов) занялся исследованиями синтеза звука и электронной музыки.

Он занимался сложным искусством: соединяя как будто бы несоединимое: электронный рок и симфоническую музыку. И все, к чему прикасалась рука композитора, становится праздником.

Всего месяц назад отмечали его 85-летие. Артемьеву вручили Звезду Героя Труда Российской Федерации. В Кремле прошел его юбилейный концерт.

Тогда его поздравляли все: и товарищ юности Никита Михалков, который снял с Артемьевым свои лучшие фильмы.

И генеральный директор 1-го канала Константин Эрнст, который взял музыку Артемьева для церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи (Эрнст был креативным продюсером). А еще раньше в 1980-м году композиция Эдуарда Артемьева «О спорт — ты вечный прогресс» прозвучала на церемониях открытия и закрытия Игр XXII Олимпиады в Москве, причем инструментальная часть оды звучала во время зажжения олимпийского огня.

Его музыку мы слышим в картинах «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис», «Сибириада», «Легенда №17»…

Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам.

Благодаря музыке Артемьева прекрасные фильмы Тарковского, Михалкова, Кончаловского стали великими.

То, что композитор писал специально для кино, потом уходило в народ. Из лёгкой, как воздух его музыкальной темы к фильму «Родня» родилась популярная песня «Полет на дельтаплане», которая прозвучала в исполнении Валерия Леонтьева.

Последней его работой должен был стать задуманный Никитой Михалковым фильм «Шоколадный Револьвер». После чего Эдуард Николаевич планировал прекратить творческую деятельность и уйти на покой… Увы, его смерть опередила эти планы.