«Окружили бывшие!»: На рублевском застолье Киркоров столкнулся с помолодевшей Распутиной и Азизой

У Аники был плодотворный год. Фото -архив Аники Керимовой

Над недавними юбилейными образами Филиппа Киркорова, когда артист отмечал 55-летие в Кремлёвском дворце, колдовала звездный дизайнер Аника Керимова.

У «русской Моники Белуччи» (как называют Анику за сходство с голливудской дивой) в этом году был плодотворный год: дизайнер разрабатывала сценические образы для Маши Распутиной, Наташи Королевой, Азизы и для Любы Успенской.

Почти все вышеупомянутые артистки не только приехали в дом моды Керимовой с цветами и подарками, но и с песнями.

Помолодевшая и постройневшая Маша Распутина даже устроила небольшую шуточную перепалку со своей коллегой Наташей Королевой.

Дизайнер Аника Керимова созвала на банкет звездных клиентов. Фото -архив Аники Керимовой

- Наташ, ну подойди сюда, на сцену, - обратилась к коллеге Распутина.

- Я не хочу перетягивать на себя одеяло, - замешкалась Королева.

- Ты никогда не перетянешь мое одело. Оно очень тяжелое и большое, - засмеялась Распутина. - Мы раньше с Наташкой жили по соседству и все дружили, - вытащив на сцену Наташу, объяснила гостям певица.

- А потом ты сбежала, - уточнила Королева.

- Ну я сбежала, потому что вышла замуж, - развела руками Маша.

- Возвращайся. У нас хороший посёлок! - позвала подругу в гости Королева.

- Возвращаюсь, Натали, - пообещала Распутина.

Помолодевшая и постройневшая Маша Распутина. Фото -архив Аники Керимовой

Ну и конечно же, гости сказали много теплых слов в адрес именинницы. Мол, она умеет делать по-настоящему звездные наряды.

- К плохому человеку такие бы светлые люди не пришли, - заметив среди гостей своих бывших возлюбленных - Азизу и Машу Распутину, заметил Филипп Киркоров. - Скажи, кто твой друг. И я скажу, кто ты. Судя по тому бесшабашному веселью, что царит здесь, можно судить какая у нас замечательная именинница. Желаю тебе главное, чтобы у тебя была…Нет, не муза. Музык! У тебя должен быть красивый музык, который даст тебе возможность творить, который будет тобой восхищаться, - поздравил любимого дизайнера король эстрады.

Напомним: еще до встречи со своей единственной, но уже бывшей женой Аллой Пугачёвой Киркоров делал предложение руки и сердца сперва Азизе, потом и Маше Распутиной.

- Филипп привел меня к себе домой, познакомил со своей мамой, она пекла очень вкусные пироги. Киркоров меня успокаивал: «Не переживай за фигуру, ты стройненькая, тебе выпечку можно!».

Над недавними юбилейными образами Филиппа Киркорова, когда артист отмечал 55-летие в Кремлёвском дворце, колдовала звездный дизайнер Аника Керимова. Фото -архив Аники Керимовой

Мне было с ним хорошо - Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!», - рассказывала KP.RU Азиза.

Однако пожениться им было не суждено. Азиза влюбилась в своего директора Игоря Малахова.

Филипп Киркоров в недавнем эфире радио «Комсомольская правда» подтвердил роман с певицей.

- Влюбился. Азиза меня тогда сразила. Потом Маша Распутина сразила. И Лада Дэнс... - огорошил признанием KP.RU Филипп Киркоров.

- Ой, ну мне тогда было 20-25 лет. А потом они же все мне в результате отказали. У меня почему-то была навязчивая идея сделать предложение всем красивым певицам. Я теперь понял, кого я любил. Я не их любил, я любил телевизор, который их так красиво показывал, что не влюбиться было невозможно, - рассказал радио «Комсомольская правда» Филипп