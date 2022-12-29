51-летняя Лера Кудрявцева перестала молчать и раскрыла правду о своем муже

У Леры начался долгожданный отпуск. Фото: НТВ.

Лера Кудрявцева раскрыла свои планы на Новый год. Телеведущая, несмотря на слухи о разладе с супругом-хоккеистом, встретит 2023 год дома - с Игорем Макаровым и дочерью Машей. У звезды начался долгожданный отпуск.

Лера Кудрявцева счастлива в браке с Игорем Макаровым более 10 лет. За эти годы чего только о себе не читала и не слышала прекрасная блондинка. Злые языки ее и разводили, и приписывали романы на стороне, и кричали о любовницах молодого супруга.

"Какие только слухи о себе за это время не слышала. Стараюсь на них не реагировать. Меня, к примеру, критикуют за то, что у меня молодой муж. Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками - ради бога! А я хочу с молодым и красивым!" - призналась она изданию Prozvezd.

Лера не скрывает, что у нее с мужем иногда происходят недопонимания. "Мой муж - мужик с яйцами... Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!" - уверена блондинка.

Рассказала она и ревности: "На самом деле мы с Игорем неревнивые: ни он, ни я. Но нужно знать предел!"

Макаров спокойно реагирует на то, что по работе Лера часто оказывается в мужской компании. Недавно 51-летняя Кудрявцева вспомнила, как в далеком 2008 году была участницей ледового шоу. Тогда ее партнером был французский фигурист Гвендаль Пейзера. Она в объятиях спортсмена словно пушинка кружила на льду. "Это моя девушка», - говорил Гвендаль.