«Реакция западных партнеров для Китая гораздо важнее»: эксперт объяснил, почему система Union Pay ввела ограничения для россиян

Новое ограничение Union Pay можно обойти. Причем подсказали его сами банкиры Фото: Shutterstock

НЕ БОЛЬШЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СУТКИ

И ты, Брут?! Китайская платежная система Union Pay подтвердила, что ввела ограничения для россиян. Теперь владельцы пластиковых карт Union Pay, выпущенных российскими банками, не могут снимать с них в сутки больше 50 тысяч юаней (или эквивалент в любой другой валюте). В переводе на наши деньги это около 500 тысяч рублей. Есть и годовой лимит – не больше 500 тысяч юаней (примерно 5 млн рублей).

Напомним, карты китайской Union Pay работают в 180 странах мира. В России их выпускают около десятка банков: Газпромбанк, Россельхозбанк, Солидарность, МТС-Банк и т. д.

Сразу в мозгу зашевелились неприятные воспоминания. Весна, из России уходят платежные системы Visa и MasterCard. Осень, в Турции и других странах перестают работать карты «Мир». Одна соломинка осталась у российского бедолаги-интуриста - карта Union Pay. Но и тут начали палки в колеса вставлять.

«МИР УСТРОЕН НЕМНОЖКО ПО-ДРУГОМУ»

С одной стороны, такое ограничение не должно ударить по простым туристам. Но ведь за границу едут не только «простые туристы», а еще и предприниматели, импортеры. К тому же никто не обещал, что ограничения не будут ужесточать...

- Для большинства россиян 500 тысяч рублей в день - это что-то астрономическое. Но для бизнеса, который использует эти карты для операций в условиях жестких ограничений по другим платежным системам, это достаточно серьезно. Тем более, что есть годовые ограничения. И здесь уже 5 миллионов рублей в год для бизнеса – это очень маленькие деньги. Так что проблема есть, - комментирует профессор Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. - Для российских бизнесменов сейчас любой канал платежей за рубежом очень важен. Использование стандартных мировых платежных систем очень ограничено или просто заблокировано. Так что это (ограничения от Union Pay – Ред.) довольно серьезный шаг.

- Китай не может не понимать, что есть альтернатива. Часть расчетов уже проводится в криптовалютах. Зачем Китаю терять пользователей?

- Китай на 90% торгует с Западом и менее чем на 10% - с Россией. Для него западные партнеры и их реакция гораздо важнее, чем поведение россиян. У нас «руссоцентричный» взгляд на мир. А мир устроен немножко по-другому.

- Будут ли дальнейшие ужесточения для россиян от UnionPay?

- Некоторые ужесточения, наверное, будут. Китай, скорее, демонстрирует, что он не пророссийский и не проамериканский. Он нейтральный. Эта линия на протяжении десятилетий продолжается. Если будут обостряться отношения, они будут демонстрировать, что они несколько ограничивают Россию со своей стороны. Скорее символически, но будут. Так что это очень умеренный друг. Бизнес, ничего личного... Пожать руку вождям, улыбнуться и сказать добрые слова – это у них запросто. Они даже отказывают в сделке с очень теплыми выражениями и подарками к случаю и без случая. Это китайская этика и модель отношений.

Где наша не обходила

Новое ограничение Union Pay можно обойти. Причем подсказали его сами банкиры.

- При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту Union Pay согласно тарифам банка, - пишет в своем сообщении банк «Приморье», который тоже выдает пластик китайской платежной системы.