Почему Путину важен Петр I

Один год не дожил СССР до своего 70-летия. В декабре отмечали 31 год Беловежским соглашениям. Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Главные итоги 2022 года с точки зрения самых значимых исторических дат на «Радио «Комсомольская правда» мы подвели с историком Евгением Спицыным.

ПЕТРОВСКИЙ ОТРЫВ

- Начнем с 350-летия Петра I, который 30 мая 1672 года появился на свет. Почему в России его наследию придают такое значение?

- Президент Владимир Путин придает особое значение фигуре первого императора, считая себя продолжателем петровских традиций. Прежде всего, в сфере госстроительства. В утверждении России как одного из самых влиятельных игроков в мировой политике. Победа в Северной войне, подписание Ништадтского мира и провозглашение России империей и преподнесение Петру титула Отца Отечества и Императора, - они поставили Россию в один ряд с ведущими державами тогдашнего мира. И эти традиции, заложенные Петром, сейчас имеют особое звучание.

- А обновление страны?

- Даже в советский период особо отмечали его выдающуюся новаторскую роль в преобразовании России. При том при Петре окончательно утвердилось крепостное право. И мануфактуры тоже превратились в крепостнические.

- Какое из свершений Петра вы выделили особо?

- Насчет того, что Петр прорубил окно в Европу – это метафора. У нас и при Иване Грозном, и при Борисе Годунове довольно тесные контакты были с зарубежными державами. Что касается создания профессиональной армии, ее и до Петра Первого создавали. Петру пришлось восстанавливать те самые полки, которые были разрушены в годы правления его матушки и его дядек. Но важно иметь в виду, что при нем изменили порядок набора, была введена рекрутская повинность, которая просуществовала вплоть до реформ Александра Второго. Что касается флота — да, Петр стоял у истоков его создания. Но многие корабли, созданные особенно на петрозаводских и питерских верфях, не пережили своего создателя, поскольку многие из них сгнили.

- Но Петра называли революционером на троне?

- Так его охарактеризовал великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Но надо сказать, что все преобразования Петра были серьезно подготовлены всем предшествующим развитием России, особенно во времена его отца, Алексея Михайловича. А главным его достижением, мне кажется, стала серьезная реформа государственного аппарата. Петр – первый русский царь, который серьезно оторвал власть от земли и придал ей поистине самодержавный и строго бюрократический характер.

ПОЛЬСКИЙ ГОНОР

- В 2022-м отметили 250 лет первому разделу Польши....

- Инициатором раздела Речи Посполитой в 1772 году стала не Россия. Екатерина II выступала против этого раздела. Тогдашний польский король, Понятовский, был ее солюбовником. На этом настаивала, прежде всего, Пруссия и Австрия – то есть, Фридрих Великий и Мария Терезия… И Екатерина вынуждена была пойти на это, поскольку понимала, что восточные поветы или воеводства Польши – это исконные русские земли. По итогам этого раздела она во многом реализовала многовековую внешнеполитическую задачу.

- Какую?

- Которая была поставлена еще великими московскими князьями, в частности, Иваном III и Василием III. Именно при них в 1487-м начались русско-литовские порубежные войны, которые длились до завершения Стародубской войны 1537 года. Тогда значительная часть бывших русских земель, входивших в состав литовской короны, вернулись в лоно Москвы. Но задача решалась на протяжении всего 16 и всего 17, и значительной части 18 веков. И только Екатерине II удалось в результате сначала первого, а затем и второго разделов Польши вернуть под скипетр российского монарха почти все русские земли, за исключением Галиции. В 1939-м мы вернули и эти земли, но ситуация там кардинальным образом поменялась.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

- 105 лет Октябрьской революции отмечали 7 ноября

- Сами большевики называли событие октября 1917-го вооруженным переворотом. По факту так и было. Но переворот перевороту рознь. 105 лет назад поменялась суть самой власти, общественный, политический, экономический, социальный строй. В этом смысле приход большевиков к власти - это по сути была революция. И термин «Великая Октябрьская Социалистическая революция» - вполне уместен. Хотя период революционной перестройки и занял не одно десятилетие. Только в 1939 году на ХVIII партсъезде Сталин заявил о том, что социализм победил в нашей стране полностью. Но не окончательно.

- А неизбежность революции?

- Она произошла не по Марксу. Классики марксизма считали, что пролетарская революция произойдет в наиболее развитых буржуазных странах, где уровень пролетаризации населения достигнет своего максимума. И что революция произойдет не в одной, а в нескольких наиболее развитых странах и это создаст необходимые условия для более спокойного перехода от одной общественной формации к другой. Но в 1914 году Ленин пишет работу «Империализм как высшая стадия капитализма» И утверждает, что пролетарская революция в условиях империализма может произойти в слабом звене империализма, каковым он и считал Российскую империю.

Сами большевики называли событие октября 1917-го вооруженным переворотом

- Что решала революция 105 лет назад?

- Первая задача – ликвидировать помещичьи землевладения и перераспределить землю в пользу многомиллионного российского крестьянства. И вторая проблема – это проблема войны. Неспособность решить эти задачи Временым правителством и дали возможность большевикам оседлать революционный процесс и прийти к власти. Большевики на II Всероссийском съезде Советов принимают три декрета: декрет о власти, декрет о мире и декрет о земле.

- Сама революция не была кровавой?

- В Петрограде — нет. И главе Временного правительства Керенскому дали бежать из столицы.

ГОРЬКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ

- В октябре было 100-летие завершения гражданской войны.

- Широкомасштабная гражданская война никогда бы не началась, если б не массированная помощь иностранных держав лидерам Белого движения. Прежде всего Колчаку, а он был прямым ставленником Антанты. Дальше – лидерам вооруженных сил юга России. Прежде всего, Деникину, который после гибели Корнилова и смерти Михаила Алексеева, стал фактически вождем Белого движения на юге, а так же войскам Миллера, Юденича.

- Деникин и Колчак без западной помощи не продержались бы долго?

- Нет. И не только финансовой помощи, но и поставок оружия, вооружения, обмундирования и т.д. И какого рожна Антон Иванович Деникин сейчас считается истинным патриотом Отечества? И ставить его на одну доску с Брусиловым или Бонч-Бруевичем и другими генералами царской армии, ей богу, не стоит.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР

- 100 лет назад, 30 декабря 1922-го был образован Советский Союз

- Самый первый союз был подписан летом 1919 года – это был главным образом военно-политический и хозяйственный союз. Затем в июне 1920 года этот союз был пролонгирован, а потом с учетом того, что делегация РСФСР была приглашена для участия в Генуэзской конференции, встал вопрос о том, а как будут представлены на этой конференции другие советские республики, в частности, Белоруссия, Украина и Закавказье. И тогда был подписан еще и дипломатический союз. И вот это обстоятельство подвигло создавать уже новую, более широкую форму Союзного государства.

- Когда контуры СССР наметились?

- Летом 1922 года. Ленин тогда был болен. Решением Оргбюро и Политбюро ЦК создается комиссия во главе с Куйбышевым. Она разрабатывает Союзный договор. Первоначально рассматривался сталинский так называемый план автономизации. Он предполагал вхождение всех советских республик в состав РСФСР на правах национально-государственной автономии. Значительная часть этой комиссии была «за» - Нариманов, Червяков, Мясников. Это представители Азербайджана, Армении и Белоруссии. А представители Грузии и Украины, в частности, Буду Мдивани и Христиан Раковский, выступали против. Грузины не хотели входить в состав нового союза в рамках Закавказской федерации. А украинцы выступали против создания какой-либо федерации вообще. Они считали, что надо создать мягкую аморфную конфедерацию. А союзному центру отдать только две функции. В области внешней политики и обороны. Это обстоятельство и создало искусственный конфликт, который потом раздули до небес.

- Противостояние Ленина и Сталина?

- Да, дескать, Ленин стоял за союз равноправных республик, а Сталин выдвинул план автономизации. Но Молотов позже рассказывал, что до определенного момента Сталин ни на йоту не отступал от ленинской позиции. Но в какой-то момент Сталин остановился, а Ленин пошел вперед. Думаю, на Ленина серьезное влияние оказала именно позиция грузинского и украинского ЦК. Та фронда, которая возникла в сентябре 1922 года. Второе важное обстоятельство. Мы на самом деле до конца не знаем позицию Ленина по вопросу создания равноправной федерации. Поскольку ее интерпретировали на свой лад.

- Но это Ленин предложил свободный выход из СССР любой из республик?

- Да. Но это только в интерпретации Каменева. Тем не менее, на заседании Политбюро 27 числа все члены Политбюро, включая Троцкого, Сталина и других, проголосовали за и приняли решение о созыве Пленума ЦК на 6 октября. И тот пленум ЦК утвердил проект нового договора и дату его подписания вот 30 декабря 1922 года.

- А почему никого из Азии не было?

- А потому, что до этого состоялись заседания двух рабочих групп во главе с Молотовым и там было принято решение пока вывести за рамки Союзного договора Хорезм и Дальневосточную республику. До конца еще не поняли, как строить взаимоотношения с этими осколками Российской империи.

БЕЛОВЕЖСКИЙ ПОДРЫВ

- Один год не дожил СССР до своего 70-летия. В декабре отмечали 31 год Беловежским соглашениям.

- В 2022-м ушли из жизни подписавшие то соглашение Кравчук, Шушкевич и Бурбулис. А также допустивший его Горбачев. Вот ведь горькая насмешка истории — в 100-летие образования СССР уходят из жизни главные разрушители этого Союза. (если не считать Ельцина).

- Получилось, лидеры трех республик – России, Украины и Белоруссии, которые сто лет назад этот союз создавали, приложили руку к тому, чтобы его распустить.

- Горбачев мог вполне все удержать. У него были законные рычаги. Но я подозреваю, что ему посоветовали этого не делать.

- То есть?

- Первым делом Ельцин звонит не Горбачеву, а Бушу и говорит, что вот мы такую бумажку подписали. А дальше Буш звонит Горбачеву. Думаю, во время этого телефонного звонка, он ему наверняка сказал: Михаил Сергеевич, не делай глупостей, не предпринимай никаких шагов по аресту этих замечательных героев нашего времени. В противном случае из всеобщего любимца западного мира и самого лучшего немца ты превратишься в диктатора-изгоя.

Горбачев мог вполне все удержать. У него были законные рычаги Фото: фотохроника ТАСС.

- Вы о таком звонке Буша Горбачеву предполагаете или он точно был?

- Он был, этот звонок, но мы не знаем его содержания. Потому что архивы, где есть его распечатка, закрыты. Георгий Шахназаров, тогдашний помощник Горбачева по внутренней политике, ему сказал: Михаил Сергеевич, у вас есть все законные полномочия как главы государства, встать на защиту целостности государства и исполнить свой не только гражданский, но и профессиональный долг. Но Горбачев этого не сделал. Вопрос - почему он этого не сделал? Думаю, что после разговора с Бушем-старшим.