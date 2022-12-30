Анекдоты: 1 января 2023 года - это воскресенье, а плохой год с воскресенья не начинается

Хорошая новость: понедельников в этом году больше не будет.
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Начну встречаться с мужчиной в целях последующего совместного заведения котика.
Не завожу котика сама, поскольку понимаю, что в этом случае никогда не начну встречаться с мужчиной...
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Акция «Не трогайте, это на Новый год!» заканчивается 31 декабря. С 1 января начинается другая - «Ешьте, а то испортится!».
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На призывном пункте призывнику задан вопрос, какое у него образование.
- Я обучался в Беркли, Лос-Анджелесе, Принстоне, Колумбийском университете и имею звание доктора медицинских наук.
- Запишите, - говорит председатель призывной комиссии секретарю, - читать и писать умеет.
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- Привет, как дела?
- Банк ограбил!
- Ты?!
- Меня! Я кредит взял!
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Ребята, если вы набрали несколько лишних килограммов за праздники, не спешите их сбрасывать. Возможно, в 2023-м они пригодятся…
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Салат «В поисках Немо».
Рецепт - как селедка под шубой, но без селедки.
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После того как на 5-м курсе медицинского вуза студенты семестр изучают гипноз, экзамены у них в устной форме больше не принимают. Только в письменной.
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Как ни крути, а сказка «Репка» - лучший пример мобилизации общества.