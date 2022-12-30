Анекдоты: 1 января 2023 года - это воскресенье, а плохой год с воскресенья не начинается

Хорошая новость: понедельников в этом году больше не будет.

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Начну встречаться с мужчиной в целях последующего совместного заведения котика.

Не завожу котика сама, поскольку понимаю, что в этом случае никогда не начну встречаться с мужчиной...

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Акция «Не трогайте, это на Новый год!» заканчивается 31 декабря. С 1 января начинается другая - «Ешьте, а то испортится!».

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На призывном пункте призывнику задан вопрос, какое у него образование.

- Я обучался в Беркли, Лос-Анджелесе, Принстоне, Колумбийском университете и имею звание доктора медицинских наук.

- Запишите, - говорит председатель призывной комиссии секретарю, - читать и писать умеет.

* * *

- Привет, как дела?

- Банк ограбил!

- Ты?!

- Меня! Я кредит взял!

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Ребята, если вы набрали несколько лишних килограммов за праздники, не спешите их сбрасывать. Возможно, в 2023-м они пригодятся…

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Салат «В поисках Немо».

Рецепт - как селедка под шубой, но без селедки.

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После того как на 5-м курсе медицинского вуза студенты семестр изучают гипноз, экзамены у них в устной форме больше не принимают. Только в письменной.

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Как ни крути, а сказка «Репка» - лучший пример мобилизации общества.