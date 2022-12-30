От А до Z: Названы главные слова 2022 года

Мариуполь после битвы за него был похож на декорации к кино о Великой Отечественной. Но Россия его уже строит заново. Скоро не узнаете! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» в конце каждого года составляет алфавит его главных слов. Но в 2022-м, несомненно, главное слово одно, заслонившее все: спецоперация.

И все же мы вспомним остальные. Чтоб этот огненный год еще раз промелькнул перед глазами, как в ускоренной съемке. И ушел.

А

АЛМА-АТА

Русская пословица «как начнешь год, так его и проведешь», сработала по полной. 2022-й с первых же январских дней обескуражил бунтом в Казахстане. По Алма-Ате катились погромы. России рано пришлось оторваться от новогодних каникул и выслать военный десант ОДКБ на помощь. По просьбе, разумеется, Казахстана. Бунты тут же стихли.

По Алма-Ате катились погромы Фото: REUTERS

Б

БИТВА ЗА МАРИУПОЛЬ

Эпическое сражение, за которым следил весь мир. Боевики «Азова» (Запрещенная в РФ террористическая организация) и украинские морпехи устроили крепости из жилых многоэтажек. Из заводов Ильича и Азовстали. Город пылал. Но эту битву Российская армия и батальоны Донбасса выиграли, вырвали на зубах. А когда боевики «Азова» сдавались колоннами, все ахнули - их было гораздо больше, чем победивших.

Боевики «Азова» сдавались колоннами

В

ВОЕНКОРЫ

Они стали открытием года, голосом и совестью спецоперации. Бегали под пулями, доносили правду, будоражили волонтеров, сами тащили на передовую коптеры с тепловизорами...

Военкоров «КП» Александра Коца и Дмитрия Стешина теперь знают не только читатели «Комсомолки» и не только Родина. Британия, Канада, Австралия вводят против них санкции, Украина объявляет в розыск, а они продолжают вовсю военкорить.

Г

ГОРБАЧЕВ

Первый и последний Президент СССР оказался долгожителем (91 год) и ушел из жизни мистически. После начала спецоперации, которую некоторые политологи называют исправлением ошибок развала Советского Союза. И в один год с другими участниками этого развала - Кравчуком, Шушкевичем, Бурбулисом... Разве не мистика?

Д

ДАРЬЯ ДУГИНА

Дочь философа Александра Дугина, яркая журналистка, часто ездившая в Донбасс, взорвана в машине под Москвой украинскими диверсантами. Говорят, хотели взорвать отца, которого на Западе считают «идеологом Русского мира». Но террористка, подложившая бомбу в машину Дарьи, целый месяц выслеживала именно ее, сняв квартиру напротив окон журналистки.

Е

ЕЛИЗАВЕТА II

Смерть своей королевы Великобритании превратила в шоу. А мы смотрели на это как на уход эпохи. Страшно сказать - Елизавета взошла на престол еще при Сталине! И казалось, будет править вечно. Но 2022-й не пощадил и британскую легенду.

Смерть своей королевы Великобритания превратила в шоу Фото: REUTERS

Ж

ЖИРИНОВСКИЙ

Он предсказал спецоперацию прямо с трибуны Госдумы с точностью до двух дней еще в декабре 2021-го.

Но сам ее не застал. Схватил ковид, несмотря на 8 (!), как он утверждал, прививок, и впал в кому. Говорят, перед смертью в апреле ему успели рассказать про бои на Украине. Он был воодушевлен... Таких мощных и колоритных политиков-правдорубов больше не делают, жаль.

З

Z

Буква - символ спецоперации. Ее наносили на борта российской военной техники как опознавательный знак. И теперь она так же в ходу, как георгиевская лента: на значках, стенах, стеклах авто. В недружественных странах ее пытаются чуть ли не запретить, вымарать из названий и даже из национальных алфавитов. Пусть пытаются. Всех не Zапретишь.

Буква Z - символ спецоперации Фото: Иван МАКЕЕВ

И

ИЛОН МАСК

Самый скандальный богач года. Бесплатно поставил Украине свой «Старлинк» - спутниковый интернет. И стал ее героем. А потом предложил мирный план, где Донбасс и Крым - российские. И стал врагом Украины. Купил Твиттер и отменил в нем цензуру. Теперь Маск - враг еще и демпартии США... Как, оказывается, легко стать врагом американской демократии - просто начать говорить правду.

К

«КАЛИБРЫ»

Самое модное, точное и безотказное оружие спецоперации. «Откалибровать» - народный мем-ответ на любую угрозу с Украины. В Киеве с лета клянутся, что, по данным разведки НАТО, «Калибры» у России кончились. Или вот-вот. Прямо сейчас кончатся. А они все «калибруют» да «откалибровывают».

Л

ЛГБТ

Теперь оно в России как бы есть, но говорить и показывать про него можно с такой оглядкой, что лучше молчать. Самый громкий закон года от Госдумы - запрет на любую пропаганду этого. Ну, того самого, что как бы есть, но его как бы... В общем, пусть юристы разбираются.

М

МОБИЛИЗАЦИЯ

Частичная (300 тысяч резервистов), но самая настоящая - первая со времен Великой Отечественной. Потому по-русски - с перегибами и криками «мне уже 50 и гастрит!», «а чего бронежилет немодного покроя?» На ходу все отладили, крики стихли (особенно когда выяснилось, что участникам спецоперации платят от 190 тысяч в месяц), а мобилизованные уже показывают первые чудеса меткости и героизма на передовой.

Мобилизованные уже показывают первые чудеса меткости и героизма на передовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Н

НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Их четыре: ДНР с ЛНР и Запорожская с Херсонской области. Это Азовское море, ставшее внутренним, сухопутный коридор в Крым, пшеница, арбузы, уголь, сталь, а главное - 5,5 миллиона новых россиян.

О

ОБМЕН БУТА

Все как в шпионском кино, как в старые добрые времена соперничества двух супердержав. Аэродром нейтральной страны, пристальный взгляд друг на друга обмениваемых... Российского бизнесмена, отсидевшего в тюрьме США 10 лет за недоказанную торговлю оружием, отдали за американскую темнокожую ЛГБТ-баскетболистку (пойманную с наркотиками), которая обещала мордовской колонии «еще вернуться». Понравилось, что ли?

А Бут в интервью «КП» признался, что теперь ему придется осваивать смартфон. Когда его арестовали, в ходу были только кнопочные телефоны.

П

ПРОЩАЙ, ГЛАВНЫЙ...

Последнее фото главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина - на привале в экспедиции по Дальнему Востоку. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В 2022-м не стало и легендарного главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина. Он ушел из жизни, как и полагается настоящему журналисту: в командировке-экспедиции по Дальнему Востоку. Мы потеряли командира и учителя, осиротели... Но делать «Комсомолку» обещаем как прежде, по-сунгоркински.

Р

РУССКИЙ

Запад заболел отменой всего русского - от газа с нефтью и туристов до Чайковского с Достоевским. Ну ладно, обойдутся в придачу и без теплого душа с батареями. Померзнут. Но вот как без балета и Раскольникова? Одичают же!

С

СУРОВИКИН

Генерал, которого Путин поставил осенью командовать всеми войсками в зоне спецоперации. Западные аналитики уже признали, что в российских частях сразу выросла дисциплина, начали применяться нестандартные решения, ставящие в тупик противника. А в военной среде Суровикина за твердость и грозный вид прозвали «генерал Армагеддон». Для врагов - так и есть.

Т

ТАЙВАНЬ

Этот остров может стать следующей горячей точкой. И раскачать мир так, что Украина покажется детсадовской песочницей. Китай считает Тайвань своим. А США - то бабушку Пелоси туда закинут, то контракт на оружие... Все как с Киевом. Запасаемся семками и следим.

У

УХОД ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ

Они бросили Россию, кряхтя и подсчитывая убытки от потери рынка. Но четко - как по команде. Понятно откуда. И свистнуть бы им вслед: катитесь колбаской по Малой Техасской. Вместо «Макдака» будет «Вкусно - и точка», а вместо «Рено» - «Москвич». Но не будем. Сами виноваты, что приходится замещать ушедших в пожарном темпе. Надо было давно и постепенно - как китайцы.

Они бросили Россию, кряхтя и подсчитывая убытки от потери рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ф

ФИЛОСОФСКИЙ САМОКАТ

После объявления мобилизации тысячи россиян штурмовали границы Грузии и Казахстана. Доходило до трагикомического. Грузины впускали лишь людей на транспорте. Тогда беглецы скупили в округе все велосипеды и самокаты. И пафосно сравнивали себя с отплывшими 100 лет назад из Советской России на пароходе эмигрантами. Этот пароход тогда назвали философским. Общая оценка уехавших с начала спецоперации - 600 - 700 тысяч. Около половины уже вернулись. Без самокатов. Зато обретя жизненную мудрость.

После объявления мобилизации тысячи россиян штурмовали границы Грузии и Казахстана Фото: REUTERS

Х

«ХАЙМАРСЫ»

Американские системы залпового огня, которые, как и «Джавелины», и гаубицы М-777 («три топора»), и прочее оружие НАТО, идут на Украину. Сами украинцы уже называют этими именами детей. А Генштаб России подсчитал: в 2022-м Киев получил от Запада оружия уже на $100 миллиардов! Больше, чем весь бюджет Украины целиком. Эксперты говорят, что если бы не помощь НАТО, Украина перестала бы существовать за две недели. Своего оружия у нее почти не осталось.

Ц

ЦЕРКОВЬ

У Украинской православной церкви (Московского патриархата) отбирают Киево-Печерскую лавру - прямо с 1 января 2023 года. И остальные храмы. Зеленский хочет отрубить последнюю нить, связывающую с Россией. Язык, бизнес, поездки уже давно отрубили. Теперь - религия.

Ч

ЧВК

Мы раньше только слышали, что у России есть частные военные компании. Но увидели в деле лишь сейчас - бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют Артемовск-Бахмут. Перемалывают врага медленно, но упорно. Продвигаются в темпе адажио (музыканты поймут).

Ш

ШАМАН

Еще одно открытие года - певец Ярослав Дронов (SHAMAN) со своей главной песней «Я русский». Какое время, такие песни - попадание в настроение народа. И попробуйте сказать, что это не так. С Шаманом не поспоришь. С народом - тем более.

Еще одно открытие года - певец Ярослав Дронов (Шаман) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Э

ЭКСПЕДИЦИЯ «КП»

Журналисты «Комсомолки» пошли на рискованную авантюру, а если по-репортерски, на отважное путешествие через всю страну - от Калининграда до Владивостока. Только на попутках, которые согласятся подбросить бесплатно. И ведь доехали, намотали 11 300 километров! Обросли бородами, но не переругались. Зато увидели, какая огромная у нас страна и добрый народ. Даже дороги уже ничего (хотя и не везде). Ждут теперь, когда их, как тертых знаменитостей, позовет какой-нибудь министр транспорта и допросит с пристрастием: где у нас ямы-провалы, что надо поправить.

Ю

ЮБИЛЕЙ СССР

Именно сегодня, 30 декабря 2022-го, еще одна мистическая дата - 100 лет создания Советского Союза. Да-да, в один год с уходом последнего Президента СССР.

Век назад Ленин и Сталин скроили границы советских республик и дали им право выхода из Союза. Эта мина сработает в 1991-м. «Великая и нерушимая» страна рассыпется.

Мы до сих пор по ней скучаем и верим - однажды она возродится. Мороженое по 10 копеек, Гагарин, Харламов, олимпийский мишка и мама с папой молодые... Мечты - они тоже материальны и часто сбываются. Правда?

Я

ЯДЕРНАЯ ДУБИНА

А еще нас весь год пугали ядерным оружием. Запад захлебывался, предвкушая - вот сейчас Россия проиграет на Украине и непременно применит там что-то ядерное.

Успокойтесь, не проиграем. 2023-й вам это подтвердит.