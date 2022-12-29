Что будет после падения украинской ракеты в Белоруссии: "Есть план"

Это продуманная и тонко спланированная операция Фото: REUTERS

ХИТРЫЙ РАСЧЕТ

Прилет Украинской ракеты в Белоруссию - это не случайность, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его мнению это продуманная и тонко спланированная операция.

- Я думаю, что это провокация. Они могут так зондировать, насколько глубоко и далеко можно обстреливать Белоруссию, - заявил Кошкин в эфире Радио «Комсомольская правда». - Тем более, что работал тот самый «уже опытный» зенитно-ракетный полк, который проводил операцию и в Польше. Думаю, что им была поставлена задача провести такую же провокацию по территории Белоруссии.

Александр Лукашенко официальных заявлений еще не делал, пока по его поручению на месте происшествия работают следователи и специалисты МВД и Министерства обороны. Но очевидно, что ответ от батьки будет. И от того, каким он будет, зависит очень многое, считает эксперт:

- Тогда в ноябре за украинцев заступились Соединенные Штаты. Я не думаю, что здесь они снова заступятся, чтобы замять инцидент. Ждем, что скажет Лукашенко. Потому что для него это проверка, ему надо четко показать свою позицию. Он неоднократно говорил о жесткости. Посмотрим, какой будет ответ и какие будут меры в отношении этого падения.

ПЛАНЫ НЕ МЕНЯЕМ

А вот спровоцировать Россию и втянуть в этот водоворот через Белоруссию у Киева и его кураторов не получится. У нас есть стратегический план партнерства. И эта провокация отлично его подкрепляет, считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников:

- Будет подготовка белорусских летчиков, будет совместное слаживание боевых групп, будет усилена совместная группировка на границе Евросоюза и Белоруссии, Белоруссии и Украины. Но сейчас никаких экстраординарных действий не будет. Это провокация. Упала ракета – и вдруг что-то быстро начали делать. Все будет по плану.

Как не будет и экстренных поставок вооружений Минску из Москвы, оголяя свои тылы. Даже несмотря на то, что провокация была совершена против члена Союзного государства.

- Есть план перевооружения Белоруссии, есть план подготовки летчиков, которые будут управлять самолетами, способными нести ядерное оружие. Передаются в Белоруссию «Искандеры» и С-400, - отмечает Солонников. - Эти планы есть, просто этот прилет еще раз подтверждает, что их нужно реализовывать. Если хотите, это еще один дополнительный аргумент. Киев нам сегодня подтвердил, что мы правы и нам нужно идти этим курсом.

- Потому что на сегодняшний день украинский режим – это рукопожатный режим, который полностью благословлен на все действия Соединенными Штатами. И должен быть благословлен и Европой. Европа не может ничего сказать против тех, кого поддерживают США.

ПЕНТАГОН ГОВОРИТ, КУДА БИТЬ

Откуда вообще у Украины так много систем ПВО С-300. Ведь именно точки противовоздушной обороны были первыми целями в самом начале спецоперации? Оказывается, это эхо СССР.

- Украина имела самую мощную систему ПВО в Советском Союзе после России. Один только зенитно-ракетных полков С-300 было не меньше 30 штук, - объясняет военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Да, с февраля российские войска заметно проредили боевые порядки, теперь Киев вынужден выпрашивать системы у запада, потому что своих остается все меньше. А по мере ликвидации падают и боевые возможности Украины, и возможности обнаруживать, и, что немаловажно, боевое мастерство.

- Вся ПВО Украины сейчас держится на американской информации, - говорит Шурыгин. - Они получают информацию с локаторов на американских самолетах «Авакс». Эта информация напрямую передается украинскому командованию, а они уже отправляют в дивизионы. В рамках этой передачи могут быть и сбои, и ошибки. Поэтому и результаты такие.

НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ УКРАИНСКОМУ НЫТЬЮ

Тем временем дефицит боевых расчетов подтверждает даже руководитель Главного управления разведки Украины Буданов. Он заявил, что «Украина не способна добиться значительных успехов в конфликте с Россией, украинской армии не хватает ресурсов для продвижения». Киев снова с нетерпением ждет новых поставок оружия.

- Любым заявлениям Буданова я бы доверял примерно с процентом ноль, - отмечает Владислав Шурыгин. - Очень бы хотелось себя убедить, что у Украины больше нет никаких сил сражаться. Но я отлично понимаю, что и командование армии, и разведка делают все, чтобы дезинформировать нас.

Эксперт сравнивает эти заявления с недавними байками про то, что Харьков обороняют старики-теробороновцы и дивчины на блокпостах. На самом деле это никак не соответствует действительности.

- Я думаю, что Украина имеет силы для того, чтобы попытаться наступать, - говорит Шурыгин.

При этом он соглашается, стратегически изменить ситуацию Киев уже не способен, но наносить удары и местами продвигаться, иногда даже изображать победы, они вполне могут:

- Нам в этом случае расслабляться не стоит. Они могут какое-то время вести активные боевые действия. И я думаю, что не один месяц и не два. Конфликт только вошел в стадию максимального напряжения. Я думаю, что исход зимней кампании будет решаться в январе. И он будет оказывать очень серьезное влияние на следующие три-пять месяцев. Если эта кампания будет для Украины неудачной, мы будем иметь перспективу, что к середине – концу следующего года Украина окажется в очень тяжелой, катастрофической ситуации. Если же они смогут удержаться и даже нанести какие-нибудь поражения нам, то тогда эта кампания еще сильнее затянется.