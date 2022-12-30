«Из-за праздничного стола - на операционный»: названы топ-5 причин, по которым россияне попадают в больницу на новогодних каникулах

Не передайте за праздничным столом Фото: Shutterstock

Одна из главных радостей на Новый год - праздничное застолье. И оно же становится причиной сразу двух самых распространенных причин попадания в больницу. Да-да, это не шутки. Безудержное переедание оборачивается не только чувством тяжести и распирания в животе.

- Переедание ведет к обострению панкреатита и холецистита. За новогодние каникулы экстренных холецистэктомий (операций по удалению желчного пузыря) выполняется почти столько же, сколько на протяжении всего остального времени года, - привел пугающие данные главврач московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Лишиться из-за обжорства желчного пузыря - тот еще новогодний подарок. При всех достижениях современной медицины, минимально травмирующих (малоинвазивных) операциях дальнейшая жизнь без этого органа будет не той, что прежде. Не станем перед праздниками омрачать настроение описанием - вы легко можете найти в интернете форумы, где пациенты делятся своим опытом после холецистэктомии.

Вторая популярная причина госпитализаций - алкогольная интоксикация. То, что в народе называется «перепил». Даже если спиртное качественное, не поддельное, его избыток может оказаться неподъемной нагрузкой для организма.

- Уже в эти дни сотрудники нашего приемного отделения отмечают рост поступлений пациентов из-за злоупотребления алкоголем. Кто-то начал отмечать, не дожидаясь официальных выходных, - сетует доктор Вечорко. И дает совет: единственный способ снять негативный эффект алкогольного отравления в домашних условиях — это промывание желудка. «Выпейте несколько стаканов воды комнатной температуры, процедура приведет вас в чувство. Вода выведет токсины и на 1 января, если дадут знать похмельный синдром и головная боль», - поясняет врач.

Кроме того в пятерке самых частых причин попадания россиян в больницу на новогодних праздниках такие:

- травмы при открывании шампанского. Если вы думаете, что они бывают лишь в комедиях и анекдотах - ошибаетесь. «Много обращений в праздничную ночь поступает из-за того, что кто-то неаккуратно выстрелил пробкой», - предупреждает Валерий Вечорко. Повреждения чреваты развитием травматической эрозии роговицы, тяжелого острого воспаления внутренних оболочек глаза и другими неприятными последствиями. Обращайтесь к врачу как можно скорее!

- травмы и ожоги после запуска фейерверков. Если любителям петард мало того, что от них страдают домашние животные, стоит представить собственные потери от таких развлечений;

- травмы при катании на лыжах, сноуборде и коньках. Сами по себе эти виды спорта, безусловно, полезны для здоровья. Медики призывают быть осторожными, чтобы не покалечиться.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Все перечисленные причины испорченного здоровья в праздники - дело рук человеческих. А раз это зависит от нас, то в наших же силах предотвратить такие травмы. И это хорошая новость. Будьте здоровы! И берегите себя и своих близких.

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