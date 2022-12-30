Вопрос дня: Какую цель ставите себе в наступающем году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана Журова, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

- Личная цель - после того как сыну сделали операцию, сделать все, чтобы он быстрее восстановился. Рабочая цель - достойно пережить непростой год. В Думе есть законопроект, где я соавтор. Там речь о передвижных аптечных пунктах. Они важны не только для моей родной Ленинградской области.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Цели - не поверите - в первую очередь творческие. Завершаю роман «Прыжок», сейчас дописываю третью, финальную часть большой космической саги. Цель - увидеть его в книжных в новом году. И есть два новых больших кинопроекта. Надеюсь, о них скажут уже в январе.

Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке:

- Меня вот только избрали председателем Федерации арбалетного спорта, и потому моя цель в 2023-м видна в его прицеле. А если серьезно, то предстоит развить этот вид соревнований.

Владимир Винокур, пародист, народный артист России:

- Да, есть цель - дотянуть в приличной форме до своего мартовского юбилея. И провести его с друзьями в Театре армии. Делаем сценарий со спецами, чтобы на «России 1» не стыдно было показать.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

- Цели простые: добраться до Ижевского института физкультуры имени Тихонова. Затем - открыть свой музей в одной хорошей белорусской деревне. Такого нет нигде. Там не только мои медали и кубки, а еще великолепные работы замечательных мастеров - Грачева, Хлебникова, Фаберже - все из личной коллекции. В России 40 лет искал место для такого и не нашел.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Я человек простой, земной - целей не ставлю, а помечтать можно. Запомнить бы все восходы и рассветы - и уже хорошо. А цели сочинить новую песню, «новый хит» у меня нет - ну нельзя это загадывать.

Евгений, слушатель Радио «КП»:

- Цель - прожить год достойно и пройти его без потерь. Чего и всем желаю!