Пресс-конференция создателей фильма «Вызов»: прямая онлайн-трансляция Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 17 апреля, состоится пресс-конференция, посвященная выходу в широкий прокат художественного фильма «Вызов». Первый фильм, снятый в космосе, покажут в кинотеатрах 20 апреля 2023 года.

Когда состоится пресс-конференция создателей фильма «Вызов»

Создатели кинокартины «Вызов», актриса, исполнившая главную роль, Юлия Пересильд, руководство медиакомпаний, а также космонавт Олег Новицкий ответят на вопросы журналистов 17 апреля 2023 года в 13:00. KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Кто примет участие в пресс-конференции по случаю выхода «Вызова» на экраны

В мероприятии поучаствуют генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст, режиссер «Вызова» Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, продюсер Андрей Троцюк и Герой России космонавт Олег Новицкий.

Напомним, премьеру кинокартины «Вызов» приурочили ко Дню космонавтики, она состоялась 12 апреля 2023 года. На ней присутствовали многие звезды, а также корреспондент KP.RU Денис Корсаков, который поделился своими впечатлениями от просмотра фильма. Также рецензию на «Вызов» написал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.