Герой спецоперации «Z» сержант Карташова спасла на поле боя жизни десяти воинам

Сержант Юлия Карташова и прапорщик Алан Кердикоев Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны».

ОТБИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ НА КОЛОННУ

Прапорщик Алан Кердикоев

«Прапорщик Алан Кердикоев, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений.

С целью бесперебойного тылового обеспечения войск Алан лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна, в составе которой находился прапорщик Кердикоев, подверглась нападению группы украинских диверсантов. Оценив сложившуюся обстановку, Алан скомандовал подчиненным занять огневые позиции после чего вступил в бой с диверсантами. В ходе боестолкновения Кердикоев заметил сослуживца, получившего тяжелые ранения. Не растерявшись, под прикрытием товарищей Алан вынес его на себе из-под огня противника и доставил в безопасное место, где ему оказал первую медицинскую помощь и продолжил выполнять боевую задачу. По итогам боя, националисты были вынуждены отступить. Смелые и решительные действия прапорщика Алана Кердикоева позволили спасти жизни раненых бойцам, а также не допустить захвата противником военной техники и тыловых запасов».

СПАСЛА НА ПОЛЕ БОЯ ЖИЗНИ ДЕСЯТИ ВОИНАМ

Сержант Юлия Карташова

«В ходе специальной военной операции операционная медицинская сестра хирургического отделения сержант Юлия Карташова выполняет задачи по оказанию медицинской помощи военнослужащим на территории развернутых медицинских подразделений. Юлия оказывает медицинскую помощь раненым, имеющим легкие и средние ранения, останавливает кровотечение, удаляет осколки, создает все условия для заживления ран, сохраняя жизни военнослужащих. С первых дней специальной операции сержант Карташова ассистировала в 135 хирургических операциях. Также Карташова неоднократно выполняла боевые задачи по эвакуации раненых военнослужащих из мест непосредственного боевого столкновения в полевые госпитали. В ходе боя за важный населенный пункт сержант Карташова, действуя в составе подвижной медицинской группы, оказала своевременную медицинскую помощь десяти российским военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести. Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества сержанта Юлии Карташовой способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, их скорейшему выздоровлению и возвращению в строй».