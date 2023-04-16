Что будет с курсом доллара дальше, как избавиться от большого живота и когда искусственный интеллект поработит Землю

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. «Нас ждёт очень важная победа»: Александр Коц рассказал, что увидел в Артемовске своими глазами (слушать)

2 место. «Курс будет 100, гарантирую»: экономист Кричевский раскрыл, что будет с долларом дальше (слушать)

3 место. Дмитрий Пучков: Украинцев погонят на убой обязательно. Вопрос только, где и когда (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Нынешний конфликт может продлиться и 5, и 10 лет. Над США не капает (слушать)

5 место. Как избавиться от большого живота: что предлагают салоны красоты (слушать)

6 место. Выбрать и не ошибиться. Как подростку найти свое дело в жизни? Разбираем проблемы с профориентацией (слушать)

7 место. Михаил Пореченков - о будущем спецоперации, жизни в Польше и страхе за свою жизнь (слушать)

8 место. Фантаст Сергей Лукьяненко: Искусственный разум уже порабощает Землю (слушать)

9 место. Никита Джигурда: Я был кандидатом в президенты Украины под крышей Медведчука (слушать)

10 место. Шоу «Импровизация» провалилась, Ургант обещал вернуться, а про Гарри Поттера снимут сериал (слушать)