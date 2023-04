На Западе продолжают «чистить» классику: романы признают «устаревшими» и редактируют в угоду сексуальных меньшинств

Постановка по мотивам романов о Дживсе и Вустере в лондонском театре, 2013 год. В роли Реджинальда Дживса (справа) - актер Мэттью Макфэдьен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издательство Penguin Random House объявило, что внесло изменения в новые издания книг знаменитого писателя Пелама Грэнвилла Вудхауса. «Фрагменты неприемлемой прозы» замещены какими-то приемлемыми. Помимо этого, читателей предупреждают: несмотря на редакторскую правку, в книге остались «устаревшие термины».

Судя по всему, речь идет о «расистских» словечках. А проще говоря, о слове «негр», которое в русском языке считается нейтральным, а в США и Великобритании - оскорбительным (оно прочно увязывается со временами работорговли, когда «ниггер» было презрительным прозвищем невольников). Даже сравнительно безобидное слово negro сейчас в этих странах - табу.

Поэтому, например, в романе «Ваша взяла, Дживз», в том месте, где речь идет о minstrel of the old school (буквально - «менестреле старой школы», но minstrel - это еще и исполнитель негритянских песен), неприличное слово заменили на другое, судя по всему - «черный» (оно как раз считается литературным). То же произошло и в романе «Дживз, вы - гений!», где речь идет о выступлении целой труппы «негров-менестрелей». В русском переводе романа слово «негр» встречается аж 16 раз. «Мистер Стоукер погасил начавший разгораться конфликт, сообщив, что гостей будут развлекать негры-менестрели», «ее светлость высказала настоятельное мнение, что представление должно носить негритянский колорит» и так далее. В оригинале, судя по всему, криминальное слово попадается не реже, и все это потребовало спешных исправлений.

Ранее таким же правкам подверглись книги знаменитых писателей Роальда Даля и Йена Флеминга. Нельзя сказать, что все приветствовали такое решение: многие, наоборот, начали проклинать издателей за то, что посмели редактировать классические книги, авторы которых и не собирались оскорблять чернокожих. Но издатели оказались непреклонны: сочли, что главное - никого случайно не обидеть…