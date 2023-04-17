Владимир Путин внезапно проверил боевую готовность флота. И объяснил, кто может стать противником

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

14 апреля Владимир Путин объявил внезапную проверку боевой готовности Тихоокеанского флота. Подобных инспекций не было 30 лет! А сегодня министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту, как все прошло.

В самом начале российский лидер и глава Минобороны не сошлись в формулировках. Владимир Владимирович упомянул «учения», а Шойгу тут же сказал: «внезапная проверка». Хотя результаты от этого не меняются. И вот они:

* Было задействовано 25 тысяч военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

* Флот привели в полную боевую готовность, после чего он провел контрольные стрельбы и тактические учения.

* Противолодочные силы отработали поиск вражеских субмарин в заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

Шойгу доложил, что сейчас начался второй этап проверки. Флотская группировка из «дальней морской зоны» перебрасывается в Охотское море для отработки «боевого маневрирования».

- Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия, - доложил министр обороны.

С 18 апреля начнется последний этап. Корабли и береговые ракеты «выполнят электронные пуски». Это когда расчеты получают указание цели, они проводят всю предстартовую подготовку, но фактически ни в кого не стреляют.

- Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника, - добавил Шойгу.

В конце Владимир Владимирович подвел итог.

- У нас есть ясные приоритеты применения вооружённых сил, прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что военные корабли могут использовать в «конфликтах на любых направлениях».

- Первый этап внезапной проверки действительно прошёл на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу, - похвалил глав страны.