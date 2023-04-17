Украина «предала» своего президента: Зеленский пытается выжить и избавиться от конкурентов

Тучи сгустились над грузной фигурой экс-президента Украины Петра Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тучи сгустились над грузной фигурой экс-президента Украины Петра Порошенко. Он ли не старался для бандеровцев, он ли не угождал им всячески? Обещал детям Донбасса. Что они будут сидеть в подвалах, тряс российскими паспортами и какой-то пробитой жестянкой с высоких международных трибун, а после начала СВО практически не влезал из европейских стран, то покупая, то присылая ВСУ всяко-разные ништяки. Ан не в коня корм оказался.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, получивший известность на Украине сначала в качестве ветеринара-торговца поддельными собаками (точь-в-точь Швейк в романе Гашека), а потом в пиджаке криминального братка средней руки, на днях сделал угрожающий намек в адрес Петра Порошенко на предмет того, что, мол, тот является "агентом Путина" и "рукой Кремля", потому что расшатывает Украину. Нет, впрямую не назвал, но использовал оборот, что, мол, человек, который проходит по "делу о закупке угля у ЛДНР" в обход санкций. Но все поняли, о ком речь. Потому что в этом бизнесе у Петро Алексеевича рыльце в пушку по самые ноздри...

Но это бы еще половина беды. А вся беда в том, что от Порошенко отреклось его детище. Он ли не старался, не ездил в Стамбул к Патриарху Константинопольскому, отставному турецкому офицеру греческого происхождения Димитриосу Архондонису, более известному под именем Варфоломея. Говорят, даже неучтенным кэшем пробивал препоны, чтобы Варфоломей выдал томос. И его усилия увенчались успехом. Совместными усилиями Порошенко и Варфоломей родили раскольничью СЦУ (Святую церковь Украины) или, как ее еще называют, ПЦУ (Православная церковь Украины).

А теперь СЦУ отреклась от своего создателя.

- Нашу церковь пытаются дискредитировать, навязывая ей имидж церкви Петра Порошенко. Таким же способом в свое время пытались Киевский патриархат преподносить как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект, работающий только на имидж одного человека, - заявил в своем обращении глава СЦУ Епифаний. - Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной церкви Украины какой-либо исключительной роли. Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.

В чем-то Епифаний, безусловно, правдив в своей речи. Потому что СЦУ не имеет никакого отношения к Украине, она полностью подчиняется Варфоломею, которого дергают за ниточки, управляя им, спецслужбы Турции и США. Манипуляторов тут хватает и без украинских политиков.

Но вот так отречься о человека, который тебя, образно выражаясь, подобрал чуть ли не в канаве, отмыл, накормил, человеком сделал, предать благодетеля, … для Епифания это обычное дело.

Он и всю свою жизнь построил, став предателем среди предателей. Сначала пошел в УПЦ КП, предав настоящее православие, потом предал так называемого патриарха раскольничьей УПЦ КП Филарета, которому Порошенко и Варфоломей обещали место главы СЦУ/ПЦУ. Теперь предал и Порошенко. Впрочем, Это действительно история клуба или даже клубка предателей, начиная от Епифания (Думенко) и заканчивая аж Варфоломеем. Потому что Филарет в свое время предал УПЦ, организовав свою раскольничью псевдоцерковь, Порошенко, который был ревностным прихожанином и даже участвовал в церковных службах канонической УПЦ, на днях заявил, что не знает такую церковь. А Варфоломей предал свой народ, пойдя служить офицером в турецкую армию, будучи этническим греком. И тем самым заслужил клеймо предателя среди греков на всю свою жизнь. Так что там предатель на предателе и предателем погоняет.

Что же касается нынешнего наезда на Порошенко, то ларчик тут открывается просто – на фоне падения популярности Зеленского из-за высоких потерь ВСУ, которые все тяжелее скрывать, его конкуренты начали поднимать головы. И Порошенко – первый среди них. "Замочить" его на новом старте – святое дело для Зеленского и его команды.

И, не будем скрывать, заслужил это Порошенко по полной программе, по делам его ему и воздаяние. Интересно другое, кто в этой стае станет следующей жертвой, а кто его предаст следующим. По всей видимости, следующей жертвой будет кто-то из высшего командования ВСУ.