Российские и китайские предприниматели смогут найти бизнес-партнеров на «АмурЭкспоФоруме»

Фото: Амурэкспофорум

«АмурЭкспоФорум» возвращается к допандемийному формату, который включает в себя экспозиционную часть. Свою продукцию на площадке АЭФ представят российские и китайские компании.

«Экспозиционная площадка в этом году выйдет за пределы территории Общественно-культурного центра Благовещенска и займет прилегающие территории. Проект масштабный и впечатляющий. И уже сейчас мы понимаем, что запрос на такой формат работы очень высок», — рассказал руководитель Центра развития территорий Амурской области Петр Стрелец.

Предприниматели из Амурской области и других регионов страны смогут лично познакомиться с рядом логистических объектов и выставочной инфраструктурой, а также принять участие в B2B переговорах с китайским бизнесом в различных отраслях.

«Мы много внимания уделяет выездным форматам, когда бизнес, потенциальные инвесторы и партнеры по внешнеэкономической деятельности смогут не только поговорить, но и физически пройти и посмотреть наши проекты и понять, в чем суть. Причем не только в Благовещенске, но и благодаря снятым ограничениям на территории Китая — выехать на второй и третий дни и поработать очень плотно в Китае, отзеркаливая эту историю и понимая всю логистику», — пояснила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Участники «АмурЭкспоФорума» проработают на сессиях возможности инвестирования в проекты агропромышленного комплекса в регионах Дальнего Востока и расширение каналов и объемов сбыта продукции на рынках КНР и стран Азии в целом. В рамках деловой программы представят трансграничные проекты и варианты выстраивания эффективных логистических цепочек. Обсудят, каких стратегий ведения бизнеса требуют изменившиеся экономические условия от российских предпринимателей. Активно заявляются на участие и представители китайских компаний.

«Общаясь с представителями ассоциаций, видим высокий интерес китайского бизнеса к развитию межрегионального взаимодействия, в том числе к участию в главном деловом событии этого года в Амурской области — „АмурЭкспоФоруме“. Возможность участия в нем сейчас прорабатывают несколько крупных китайских компаний в сферах сельского хозяйства, торговли, инвестиций, науки и технологий», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты Амурской области Сергей Смородников.

«АмурЭкспоФорум» проводится в столице Амурской области — Благовещенске — с 1992 года. Российско-китайский экономический форум в 2023 году пройдет 26-28 мая одновременно на территории России и Китая.

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