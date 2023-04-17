Кофе – прекрасный и опасный

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Кофе прочно вошел в жизнь современных людей. Сегодня на основе этого продукта готовят многочисленные напитки с различными оттенками вкуса. Ароматная чашечка кофе может украсить пробуждение утром, повысить работоспособность после ланча, продлить романтический вечер или же обернуться бессонницей и обострениями хронических заболеваний. Так чего же больше от потребления кофе – пользы или вреда?

Плюсы

Кофе содержит много природных антиоксидантов, то есть активных веществ, защищающих клетки организма от повреждения губительными свободными радикалами. Прежде всего, это мощный природный антиоксидант – хлорогеновая кислота. А также тригонеллин, который оздоравливает сосуды и обладает капилляропротекторным действием. Максимально сохранить полезные свойства кофе поможет щадящий режим обжарки. Важно не пережаривать зерна – иначе количество тригонеллина сильно снижается. Можно смешать зеленый кофе с обжаренным – такое сочетание полезно, главное – знать меру.

Также кофе обладает заметным тонизирующим эффектом, стимулирует центральную нервную систему.

Минусы

Бодрящий эффект может стать и проблемой – передозировка кофе опасна! В первую очередь, это касается людей из групп риска. Полностью отказаться от кофе рекомендуют людям с гипертонией или нарушением сердечного ритма. Исключение напитка из меню или, по крайней мере, ограничение его употребления поможет тем, кто склонен к нервному перевозбуждению и бессоннице.

Контроль за объемом выпитого кофе важен для людей, страдающих мочекаменной болезнью. Это поможет избежать обострений заболевания. Дело в том, что избыточное употребление кофе способствует образованию уратных комней в почках, так как конечным продуктом метаболизма кофеина является мочевая кислота. Риска для здоровья можно полностью избежать, если заменить обычный кофе на декофеинизированный или на чай. Кстати, декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и традиционный напиток, но стоить он будет дороже.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Для большинства людей без видимых противопоказаний кофеин не представляет опасности для здоровья.

Вопреки распространенному мифу, никакой связи между потреблением кофеиносодержащих напитков и склонностью к алкоголизму и наркотикам нет. Кроме того, не возникает привыкания к самому кофеину.

Максимально допустимая концентрация

Кофеин – составной элемент многих лекарств. Его однократная допустимая доза – 300 мг в день.

В кофейных напитках и БАДах каждая порция должна содержать не более 150 мг кофеина (но и не менее). Если содержание кофеина в напитке меньше, чем 150 мг на литр, то он не окажет заметного бодрящего действия. В данном случае кофе служит вкусовой добавкой для придания характерной горечи. Зато такие продукты не имеют выраженных противопоказаний.

В энергетических напитках доза кофеина достигает 300–320 мг на литр. Однако это не является нарушением, так как подобные напитки продают в маленьких объемах: каждая баночка содержит не больше половины однократной фармакопейной дозы – 150 мг. В России их состав и объем жестко регулируются ГОСТами 2007 года на слабоалкогольные тонизирующие напитки и безалкогольные тонизирующие напитки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

По данным совместного масштабного исследования Национального фонда защиты прав потребителей, ВЦИОМ и ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии», львиную долю кофеина население получает с чаем — 60% суточного потребления, 30% – из кофе и 10% приходятся на остальные напитки. Доля «энергетиков» составляет лишь 1–2% у взрослых и 2–3% у подростков. При этом было замечено, что в некоторых кофейнях напитки типа кофе-эспрессо содержали в 10 раз больше кофеина, чем обычно содержится в энергетических напитках.

Алкогольные напитки с кофеином желательно полностью исключить из употребления! Главная опасность состоит в противоположном воздействии составляющих напиток элементов на организм: кофеин тонизирует, а алкоголь, наоборот, расслабляет. В итоге человек хуже чувствует степень своего опьянения и не может ее контролировать.

По материалам интервью с Контантином Исааковичем Эллером, заведующим лабораторией метаболомного и протеомного анализа ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессором, доктором химических наук.

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