ИТ-форум «Россия-Африка»: как обеспечить цифровую независимость

13-14 апреля в Москве прошел ИТ-форум «Россия-Африка». Основной его темой было развитие цифровых государственных систем, управление ими. А также безопасность данных, роль которой в последнее время резко возросла. «КП» приводит наиболее интересные моменты из обсуждений.

НАШ ЭКСПОРТ ИТ-УСЛУГ В АФРИКУ РАСТЕТ

За январь-сентябрь 2022 года экспорт Российской Федерацией телекоммуникационно-компьютерных и информационных услуг в страны Африки составил 8,1 млрд долларов, импорт — 2,7 млрд долларов. Такие цифры на форуме привел замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев.

- Видим значительные перспективы для увеличения российско-африканского товарооборота, - подчеркнул он. - Сотрудничество со странами Африки отличается высоким уровнем доверия и состоянием взаимной поддержки.

- Нет сомнений в том, что страны Африки в настоящее время являются одним из самых перспективных направлений для вложения долгосрочных инвестиций отечественными компаниями, - считает директор ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин.

На форум, кстати, приехали представители профильных министерств и ИТ-компаний из 15 стран Африки, включая Египет, Алжир, Марокко, Эфиопию, ЮАР и т. д. В ходе пленарного заседания о цифровой трансформации своих стран рассказали, в частности, гендиректор Агентства безопасности информационных сетей Федеративной Демократической Республики Эфиопии Соломон Сока, замминистра связи и информационных технологий Арабской Республики Египет Гада Лабиб и другие. Основные сферы сотрудничества, в которых, судя по их словам, заинтересованы африканские гости, - клиентоориентированность государственных информационных систем и, самое главное, их безопасность от угроз «извне». Для очень многих стран Африки на повестке дня стоит знакомый России вопрос — как в сфере информационных технологии сохранить свой суверенитет и быть независимыми от развитых западных стран, которые в какой-то момент могут оказаться «недружественными».

НА ЧТО СПОСОБНА РОССИЯ

По словам Дмитрия Огуляева, в нашей стране доля массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, уже превышает 99% при плане 65%. Доля домохозяйств, которым обеспечен широкополосный доступ к интернету, - свыше 85%.

-Россия занимает первое место в Европе и шестое в мире по доступности интернета, десятое место в мире по количеству современных дата-центров. Россия располагает аналогами иностранного программного обеспечения на 85% и продолжает развивать собственные решения, - привела ряд фактов на пленарном заседании первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Одно из главных собственных решений — платформа «ГосТех».

- Она является полностью независимой от иностранных технологий платформой, на которой можно быстро и безопасно консолидировать государственные информационные системы, - сообщил Дмитрий Огуряев. - Таким образом на сегодня «ГосТех» позволяет решить наиболее актуальную на сегодня технологическую задачу — обеспечение технологической независимости ИТ-сферы нашей страны.

«ЧУЖИМ» ТЕХНОЛОГИЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

О том, что из себя представляет новая платформа и как она будет развиваться, на форуме в деталях рассказал директор ФКУ «Государственные технологии» («ГосТех») Василий Слышкин.

По его словам, на момент, когда начались разработки платформы (2020 год), в стране насчитывается порядка 3,5 тысяч государственных информационных систем — как федерального, так и регионального уровня. При этом порядка 50% использованных там технологий на тот момент было от зарубежных производителей.

- Поэтому одна из задач нашей платформы — это обеспечение технологической независимости. Сегодня она (платформа «ГосТех» - Ред.) полностью реализована на отечественных технологиях, на технологиях российских компаний, - сообщил Василий Слышкин. - И буквально две недели назад Президент РФ выпустил указ о том, что создание, развитие, функционирование государственных информационных систем на платформе для федеральных органов власти является обязательным с 1 апреля 2023 года, для региональных информационных систем — с 1 января 2024 года.

Уже сейчас на платформе создан единый реестр застрахованных лиц системы обязательного медстрахования. Также туда перенесены сервисы, связанные с управлением государственным имуществом, пространственными данными.

- В этом году будут запущены массовые цифровые сервисы с порядка 25 органами власти, - обещает Василий Слышкин. - И будут реализованы типовые региональные решения. Например, в сфере управления имуществом. Платформа становится способом тиражирования опыта от передовых регионов — лидеров цифровой трансформации. И в целом помогает повышать цифровую зрелость на всей территории РФ, обеспечивать единое качество государственных услуг для каждого гражданина и жителя.