Западные союзники вонзили нож в спину Украине: Киев внезапно оказался в условиях продовольственной блокады

Пострадавшая от украинского зернового экспорта Польша, вообще запретила ввоз не только зерна, но и практически всей продукции украинского агропрома. Фото: REUTERS

Как "ніж у спину Революції Гідності" и Незалежной Украины восприняли в Киеве решение Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии разобраться с поставками украинского зерна в эти страны. Ніж он, конечно, "ніж, тільки не у спину", а в самую что ни на есть "в дупу".

Нет, недовольство восточноевропейцев понять можно. Мало того, что украинские товары ввиду бедственного положения Незалежной, освободили от квот и таможенных платежей, и они стали поставляться по демпингу на рынки этих стран вместо того, чтобы транзитом следовать в беднейшие и голодающие страны Африки, так еще и зерно с Украины не подходит для пищевой переработки ни по одному европейскому стандарту – количество пестицидов превышает ПДК (предельно-допустимую концентрацию) в разы, зерно прогорклое, гниющее, зараженное грибком. Одним словом, по стандартам ЕС годится только "в качестве топливного сырья". В переводы на нормальный язык, подлежит сожжению. И немудрено, что в этих странах, которые являются "союзниками" Незалежной, профильные ведомства и местные фермеры возмутились таким "даром" Украины, сравнимым с "троянской лошадью".

Самая пострадавшая от этого экспорта Польша, вообще запретила ввоз не только зерна, но и практически всей продукции украинского агропрома. Под запрет на ввоз с Украины попали:

- зерно

- сахар

-сухой корм

- семена

- хмель

-овощи и фрукты и продукты из них

- вино

- мясо (говядина, свинина и мясо птицы)

- молоко и молочные продукты

- яйца

- алкоголь

- мед.

Фото: REUTERS

По сути, заблокированы все поставки украинского агропрома в Польшу. И не только в саму Польшу, но и их транзит. А это уже можно назвать полной экономической блокадой Незалежной. И кем? Ближайшим союзником, названной сестрой или братом, не важно, кем именно. Причем, еще несколько дней назад министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда обещал, что поставки в саму Польшу украинского зерна Варшава запретила, но против транзита через свою территорию ничего не имеет. И вдруг…

А как обнимались Дуда и Зеленский недавно в Варшаве, как смахивали слезы умиления и радости от сладостных объятий, которые чуть было не перешли в публичное соитие! Обещания: общая страна, стертые границы… А в реальности вот такое – и в дупу Украине! Даже Венгрия, которая традиционно не питает к Украине симпатий, не стала перекрывать транзит, а поляки не оставили незалежникам никаких лазеек. Прекрасно понимая, что агропромышленный сектор остался чуть ли единственным работающим в украинской экономике.

Нет, в Брюсселе, конечно, тут же возбудились в защиту Украины и начали публично всем рассказывать, что эти страны, что поодиночке, что все вместе не имеют никаких прав, потому что решения такого рода имеют право принимать только в Брюсселе – и для всех стран ЕС оптом. В принципе, Польша может предложить Брюсселю купить это бракованное украинское зерно и накормить изделиями из него бельгийцев, французов, голландцев. Кто знает, вдруг им понравится? Но, скорее всего, сейчас начнется большой торг, который будет проходить в очень жестких временных рамках. Торг не про зерно, а про деньги в виде компенсаций понесенного этими странами от украинского зерна ущерба.

И времени для принятия решений по этому вопросу не так уж и много. Польша закрыла свои границы для украинских товаров до 30-го июня. А 18-го мая заканчивается срок действия пролонгированной Россией сделки по "зерновой инициативе". То есть вывоз украинского зерна морским путем может быть прекращен. И что-то подсказывает, что Россия на этот раз вряд ли будет такой уступчивой, как ранее. К тому времени уже начнется и уборка нового урожая.

Получается, что Польша поставила враскорячку не только Украину, но и руководство Евросоюза, пойдя на такие шаги по защите собственного рынка и здоровья своих граждан. И это новая интрига, закрученная в Варшаве и подхваченная в Будапеште, Бухаресте, Праге, Софии и Братиславе, обещает быть весьма насыщенной и интересной. Причем, Киев в ней вряд ли выиграет при любых вариантах разрешения проблемы. Даже если поставки с Украины через какое-то время пойдут по новой, то это произойдет на иных условиях, которые негативно скажутся на конкурентоспособности украинского агросектора.

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