Выпускники Военной академии Генштаба России заняли высокие должности в армии Китая

Военная делегация Китайской Народной Республики во главе с министром обороны генерал-полковником Ли Шанфу в ходе официального визита в Россию посетила Военную академию Генштаба Вооруженных Сил России.

Военная делегация Китайской Народной Республики во главе с министром обороны генерал-полковником Ли Шанфу в ходе официального визита в Россию посетила Военную академию Генштаба Вооруженных Сил России. В новом учебном году именно на академических курсах этого прославленного высшего военно-образовательного учреждения продолжат образование более 20 старших офицеров из Китая.

«Гости ознакомилась со структурой военного вуза, учебно-материальной базой, организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих иностранных государств. Китайская делегация также посетила музей академии. Военным ведомством положительно рассмотрена возможность увеличения численности набора слушателей КНР, которые будут проходить обучение на специальном факультете академии», - комментируют кадры визита в Минобороны России.

Министр обороны КНР Ли Шанфу выразил искренние слова благодарности Военной академии Генштаба России за обучение китайских слушателей, подготовка которых ведется с 1996 года, а также отметил, что «выпускники академии в настоящее время занимают высокие должности в Народной освободительной армии Китая».

В Минобороны России также сообщили, что представительство военнослужащих НОАК, обучающихся в Военной академии Генштаба России, станет самым большим по численности среди военнослужащих армий зарубежных государств.

Напомним, 16 апреля в Россию с официальным визитом прибыл министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Ли Шанфу. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства.

В ходе этого визита состоятся переговоры Министра обороны России Сергея Шойгу со своим китайским коллегой.

Отметим, что министр Обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу (вступил в должность в начале марта) никогда не скрывал своей симпатии к России. Личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества Ли Шанфу в полной мере оценили в США еще в 2018 году. Тогда американцы ввели персональные санкциями в отношении Ли Шанфу за сделки в области вооружений с Россией. Важно отметить, что заместители председателя Центрального военного совета КНР разделяют с ним взгляды по укреплению российско-китайского военного сотрудничества.

СПРАВКА «КП»

Военная академия Генерального штаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации и армий зарубежных государств. В декабре прошлого года вуз отметил свое 190-летие.