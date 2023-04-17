От штрафа до конфискации земли: как наказать соседей за мусор и бардак на участке

Роскачество рассказало, как призвать к ответу соседей за мусор и бардак на участке Фото: Shutterstock

Известная головная боль многих дачников — на соседний участок никто не приезжает и он постепенно превращается в «джунгли средней полосы». А то там еще и свалка старых вещей и не вывезенный мусор. Эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества рассказали, как повлиять на соседей, которые не торопятся убирать за собой.

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ НАРУШЕНИЕМ

Как объясняют эксперты, по Гражданскому кодексу, собственник участка должен поддерживать его в таком состоянии, чтобы он не представлял опасности для окружающих. А также «в пригодном для эксплуатации состоянии». Понятие это широкое, но свалки старой мебели, мусорки и «джунглей» за забором явно не предполагает.

Кроме того, собственник обязан использовать землю по назначению, беречь окружающую среду и соблюдать правила пожарной безопасности.

Исходя из этого, юристы Роскачества составили список нарушений, которые определенно затрагивают права соседей, и на которые можно и нужно жаловаться в контролирующие органы.

Это, в частности:

- свалка на участке, крупногабаритный мусор, который долго не убирают,

- загрязнение почвы, ее истощение,

- содержание запрещенных животных (в садовых товариществах, в отличие от участков под личное подсобное хозяйство, нельзя разводить скот — разрешены только птица и кролики для личных целей),

- нарушение границ территории (это, например, если разросшиеся соседские кустарники и деревья, за которыми не ухаживают, захватили часть вашего участка),

- отсутствие порядка на участке, из-за чего он зарос и больше напоминает джунгли,

- аварийное состояние построек, если теоретически оно может быть опасным для соседей (в случае обрушения может возникнуть пожар или что-то рухнет на соседские строения).

КАКИЕ МЕРЫ ЖДУТ

В самом простом случае — административный штраф. Например, если нарушаются правила пожарной безопасности (а ежели на участке свален горючий мусор, и не срублены засохшие заросли бурьяна — они очевидно нарушаются). Штраф для граждан - от 5 000 до 15 000 руб.

- Даже если свалка на участке возникла не по вине собственника (например, он не приезжает на дачу, а мусор приносят те, кто не может дойти до контейнера или не хочет связываться с вывозом крупногабаритного мусора), отвечать все равно придется тому, кому по документам принадлежит участок. Поэтому за своей собственностью надо следить даже в том случае, если вы не планируете ей пользоваться в ближайшее время. Установка забора часто может решить проблему, - поясняют в Роскачестве.

Если участок предназначен для ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, но более трех лет по целевому назначению не используется, по закону его могут изъять — если принятые ранее более мягкие меры не возымели воздействия. Правда, для начала кто-то должен проявить инициативу и пожаловаться на нарушителя.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

- Органы земельного или пожарного надзора.

Они могут привлечь за нарушение действующих правил (то есть требований земельного законодательства или пожарной безопасности).

- Местная администрация.

Туда можно подать претензию (коллективную, в том числе) — например, с требованием ликвидировать свалку на чьем-то участке. Администрация может наложить штрафы на нарушителя или начать судебный процесс. Суд принимает решение о мере наказания, вплоть до изъятия участка. Для подачи претензии желательно иметь фото- и видеодоказательства нарушений.

- Перед тем, как жаловаться, есть смысл попытаться решить вопрос мирно — договориться с соседом, чтобы он больше не нарушал закон. Иногда этого достаточно, чтобы нарушения исправили и больше не допускали, - советуют напоследок в Роскачестве.