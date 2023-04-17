Дмитрий Песков объяснил введение московского времени на новых территориях географическими причинами

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, накануне Пасхи Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 5 Закона об исчислении времени. В эту статью внесены новые регионы России, это Донецкая, Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. И там вводится вторая часовая зона, то есть московское время. В основе этого решения политический, экономический или военно-стратегический смысл? Какой из этих смыслов имеют в виду в Кремле?

- Я думаю, прежде всего, географический. Ну и, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, (имею в виду) символизм, это очень правильно.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России на основе референдумов, состоявшихся на этих территориях в сентябре 2022 года. Подавляющее большинство местных жителей выразили желание стать частью Российской Федерации.

Соответствующие документы – договоры о присоединении - в том же месяце подписали Президент РФ Владимир Путин и главы названных регионов.

4 октября этого же 2022 года Владимир Путин подписал законы о ратификации этих договоров.