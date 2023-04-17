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17 апреля 2023 11:10

Дмитрий Песков объяснил введение московского времени на новых территориях географическими причинами

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос политического обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос политического обозревателя KP.RU Александра Гамова

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос политического обозревателя KP.RU Александра Гамова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, накануне Пасхи Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 5 Закона об исчислении времени. В эту статью внесены новые регионы России, это Донецкая, Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. И там вводится вторая часовая зона, то есть московское время. В основе этого решения политический, экономический или военно-стратегический смысл? Какой из этих смыслов имеют в виду в Кремле?

- Я думаю, прежде всего, географический. Ну и, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, (имею в виду) символизм, это очень правильно.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России на основе референдумов, состоявшихся на этих территориях в сентябре 2022 года. Подавляющее большинство местных жителей выразили желание стать частью Российской Федерации.

Соответствующие документы – договоры о присоединении - в том же месяце подписали Президент РФ Владимир Путин и главы названных регионов.

4 октября этого же 2022 года Владимир Путин подписал законы о ратификации этих договоров.

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