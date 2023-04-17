«Договор о секретности, решающая рюмка и странный кастинг»: Эрнст и Пересильд откровенно рассказали о замысле и съемках фильма «Вызов»

Как оказалось, лететь на МКС должна была только Юлия Пересильд. В космическом корабле выделяли только одно место — и команда решила, что отправится актриса Фото: Иван МАКЕЕВ

20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС. Чего раньше в мире, конечно же, никто позволить себе не смог. В кратчайшие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с летчиком Антоном Шкаплеровым они не без трудностей полетели в космос, пристыковались к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал. В октябре прошлого года корабль с режиссером и актрисой приземлился в степях Казахстана. И вот — картина готова к выходу в прокат. В связи с чем команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где раскрыла неизвестные подробности съемки картины. «КП» приводит ключевые выдержки мероприятия.

— У зрителя есть уникальная возможность за 200 рублей оказаться в космосе, — открыл конференцию гендиректор Первого канала Константин Эрнст. — А если пойдете в Космакс*, то окажетесь и останетесь в центре космоса. Этот экспириенс искусственно произвести невозможно. Это не компьютерная графика. Да, мы все фанаты фильма «Гравитация», уважаем Альфонсо Куарона. Но после выхода «Вызова» станет понятно, что все [что делал Голливуд по теме космоса] это — лишь графика. А у нас реальность. В 1995 году я делал ролики «Русского проекта» и подвешивал на леске Никиту Михалкова и Владимира Машкова. Современная а-ля невесомость в кино так и работает: подвешивают на леске, а потом ее «стирают». А у нас все на настоящем сливочном масле: и космос, и космонавты.

Интересно, что американцы на МКС, несмотря на теплые отношения с русской актрисой и режиссером, отказались предоставлять пространство для съемок «Вызова». Хотя съемки в куполе — части американского сегмента — были.

Раскрывая сверхзадачу, глава Первого канала напомнил о том, какие максимы перед людьми ставил советский проект.

— Будучи советским мальчиком, я в 13 лет при огромном конкурсе (30 человек на место) поступил в кружок космонавтов, — вспомнил Эрнст. — А в последнее время космос ушел на третий план. Раньше каждый старт был поводов для освещения в новостях. Мне всегда хотелось исправить эту ситуацию, потому что как только к любой индустрии теряется интерес — она начинает загнивать. Если бы Сергей Павлович Королев не умер, мы бы на Луне уже оказались. Для нас первостепенной была задача вернуть восхищение и любовь к космосу. Ведь до сих пор он — при всей реалистичности — остается частью фантастики.

Как оказалось, лететь на МКС должна была только Юлия Пересильд. В космическом корабле выделяли только одно место — и команда решила, что отправится актриса (и сама отснимет материал).

— Мы отобрали 20 кандидаток, и Юля в этот список не попадала, поскольку снималась в другом проекте, — пояснил глава Первого канала. — А еще у нас была актриса, которая снялась со своего проекта, в котором уже начала работу. И в итоге после всех тестов медкомиссии все эти актрисы отбор не прошли. Не потому что хворые, а потому что не годны для полетов. Ведь это совсем другой тип адаптации здоровья. А вот у Юли получилось. И идея эта была спонтанной. Мы сидели на шапке (вечеринке по случаю окончания съемок) сериала «Угрюм-река» в ЦДЛ. Выпили. И тут я смотрю на Юлю [и понимаю, что она может нам подойти] и говорю: «Давай завязывай [с шампанским], тебе нужно через неделю ехать в Звездный, чтобы проходить кастинг в «Вызов». Она не смутилась и ответила: «Да? Окей».

Справедливости ради отметим, что у Пересильд чуть иной взгляд на утверждение в проект.

— Вообще-то про меня сначала забыли, — почти без обид констатировала Юлия. — Письмо Татьяны отправили в ноябре, потом про меня забыли, а потом снова вспомнили. Да. Что касается медкомиссии, у меня не было в жизни такого кастинга: МРТ, КТ, колоноскопия, гастроскопия. Это не про здоровье, не про ЗОЖ, а про генетику и физиологические особенности. Кто бы мог знать, что у меня такой вестибулярный аппарат? В кресле Барани мы при обычной норме теста в 10 минут довели до 20 минут.

Актриса рассказала, что всю жизнь тесно связана с медициной, но врача сыграла впервые.

— 70% моих друзей — врачи, так вышло, — объяснила Пересильд. — И все знают, что если кому-то из коллег нужен врач, все звонят мне. Пандемия коронавируса напомнила необходимость преклонения перед этой профессией. И при том, что я фанатка врачей, за всю жизнь ни разу врачей не играла. С огромным трепетом отнеслась к этой роли. Честно училась шить, завязывать узлы, как называется каждый зажим, прочла много книг по торакальной хирургии и даже присутствовала на настоящей операции. Так что ни за одно слово, взгляд и движение рук мне не стыдно. Все было достоверно. Но если вы нас спросите, видели ли мы инопланетян, мы все равно не расскажем. У нас подписан договор о первой секретности.

— «Вызов» — даже исходя из названия — это не сага о космосе, а сага о врачах, — подытожил Эрнст. — В нашем фильме космос и медицина совмещены. Мы воспевали людей этой профессии. А вообще, мы планируем лететь на Луну, чтобы снимать «Вызов-2» (улыбается). Возьмите и меня, пожалуйста.

*В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик — там в премьере будет принимать участие Дмитрий Рогозин), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля. Картину покажет в обычном формате и новейшем формате «космакс» — аналог IMAX, разработанный в России: он отличается детализированным глубоким звуком и сверхчетким изображением.