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Звезды17 апреля 2023 12:00

Юлия Пересильд раскрыла секреты красоты в космосе

Артистка использовала специальные фишки, чтобы выглядеть на МКС привлекательно
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Артистка использовала специальные фишки, чтобы выглядеть на МКС привлекательно

Артистка использовала специальные фишки, чтобы выглядеть на МКС привлекательно

Фото: кадр из фильма

20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС. Чего раньше в мире, конечно же, никто позволить себе не смог.

В кратчайшие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с летчиком Антоном Шкаплеровым они не без трудностей полетели в космос, пристыковались к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал. В октябре прошлого года корабль с режиссером и актрисой приземлился в степях Казахстана. И вот — картина готова к выходу в прокат. В связи с чем команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где Юлия Пересильд поделилась секретами красоты в кадре во время невесомости.

Фото: кадр из фильма

Полет на МКС стал уникальным опытом не только для создателей «Вызова», но и для Юлии Пересильд, пережившей пребывание в космосе. Разумеется, неповторимые впечатления захотелось зафиксировать. И актриса решила сделать это в формате книги.

— Да, действительно, такая книга скоро должна выйти, — подтвердила она. — Я старалась сделать так, чтобы все было написано простым, девчачьим языком. Без пафоса. Сейчас мы ждем согласований с Роскосмосом. Книга будет называться «Это космос, детка», — фраза Олега Новицкого (белорусского космонавта, тоже сыгравшего в «Вызове»).

Отдельное внимание на МКС артистка, разумеется, уделяла внешности. Для сохранения внешнего великолепия было применено несколько интересных фишек.

— К сожалению, очень мало съемок с нашими летчицами — я всего пятая русская девушка, побывавшая в космосе, — констатировала Юлия. — Так что, если говорить про волосы, очень мало кадров [чтобы оценить, как это выглядит со стороны], но я внимательно посмотрела хронику иностранных женщин-космонавтов. И поняла, что когда волосы вьются, они красиво лежат в невесомости. Поэтому и взяла с собой 20 резиночек, и каждую ночь завивала волосы, чтобы они потом красиво смотрелись в кадре. Вообще, я там [в космосе] выгляжу получше, чем на Земле! Хотя все мы очень переживали, чтобы я в кадре не выглядела, как самка тайского пчеловода. А еще у меня были с собой патчи и специальные браслеты на ноги, снимающие отеки. Результат всех устроил.

В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик — там в премьере будет принимать участие Дмитрий Рогозин), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля. Картину покажет в обычном формате и новейшем формате «космакс» — аналог IMAX, разработанный в России: он отличается детализированным глубоким звуком и сверхчетким изображением.

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