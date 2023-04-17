Юлия Пересильд раскрыла секреты красоты в космосе

Артистка использовала специальные фишки, чтобы выглядеть на МКС привлекательно Фото: кадр из фильма

20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС. Чего раньше в мире, конечно же, никто позволить себе не смог.

В кратчайшие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с летчиком Антоном Шкаплеровым они не без трудностей полетели в космос, пристыковались к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал. В октябре прошлого года корабль с режиссером и актрисой приземлился в степях Казахстана. И вот — картина готова к выходу в прокат. В связи с чем команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где Юлия Пересильд поделилась секретами красоты в кадре во время невесомости.

Фото: кадр из фильма

Полет на МКС стал уникальным опытом не только для создателей «Вызова», но и для Юлии Пересильд, пережившей пребывание в космосе. Разумеется, неповторимые впечатления захотелось зафиксировать. И актриса решила сделать это в формате книги.

— Да, действительно, такая книга скоро должна выйти, — подтвердила она. — Я старалась сделать так, чтобы все было написано простым, девчачьим языком. Без пафоса. Сейчас мы ждем согласований с Роскосмосом. Книга будет называться «Это космос, детка», — фраза Олега Новицкого (белорусского космонавта, тоже сыгравшего в «Вызове»).

Отдельное внимание на МКС артистка, разумеется, уделяла внешности. Для сохранения внешнего великолепия было применено несколько интересных фишек.

— К сожалению, очень мало съемок с нашими летчицами — я всего пятая русская девушка, побывавшая в космосе, — констатировала Юлия. — Так что, если говорить про волосы, очень мало кадров [чтобы оценить, как это выглядит со стороны], но я внимательно посмотрела хронику иностранных женщин-космонавтов. И поняла, что когда волосы вьются, они красиво лежат в невесомости. Поэтому и взяла с собой 20 резиночек, и каждую ночь завивала волосы, чтобы они потом красиво смотрелись в кадре. Вообще, я там [в космосе] выгляжу получше, чем на Земле! Хотя все мы очень переживали, чтобы я в кадре не выглядела, как самка тайского пчеловода. А еще у меня были с собой патчи и специальные браслеты на ноги, снимающие отеки. Результат всех устроил.

В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик — там в премьере будет принимать участие Дмитрий Рогозин), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля. Картину покажет в обычном формате и новейшем формате «космакс» — аналог IMAX, разработанный в России: он отличается детализированным глубоким звуком и сверхчетким изображением.