Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о суточных потерях украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 70, на Донецком более 270, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 60, на Херсонском свыше 55.

Кроме 490 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы, артиллерийскую систему М777 производства США, радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6, склад боеприпасов с ангаром вооружения и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц противника.

Генерал-лейтенант также добавил, что штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. При этом Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах.

По словам Конашенкова над Артековском наша авиация совершила 22 самолетовылета, а артиллерия «Южной» группировки войск выполнена 54 огневые задачи.

За сутки наша оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли комплексное поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.

Представитель Минобороны России поблагодарил за боевую выучку подразделения противовоздушной обороны, что перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и четыре беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3764 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8699 - танков и других боевых бронированных машин.

1086 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4606 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9552 - единицы специальной военной автомобильной техники.