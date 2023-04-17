«Решила оборвать все связи»: Стало известно, почему Муцениеце выселила Прилучного из роскошной квартиры

Павел Прилучный и Агата Муцениеце в 2019 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя три года после развода Агата Муцениеце наконец выселила бывшего мужа Павла Прилучного из четырёхкомнатной квартиры в Москве стоимостью 30 млн рублей. Правда, только де-юре: фактически актер уже давно не живет с экс-супругой и, более того, успел создать новую семью с молодой коллегой Зепюр Брутян и сейчас готовится к рождению ребенка.

17 апреля Головинский районный суд поставил точку в тяжбе бывших, удовлетворив иск Муцениеце о принудительной выписке Прилучного. Пресса тут же решила: на этот шаг Агате пришлось пойти, чтобы Павел не прописал своего будущего наследника на её квадратных метрах, где уже растут двое детей пары - сын Тимофей и дочь Мия. Мол, в противном случае ребенка экс-супруга нельзя было бы выписать до его совершеннолетия.

Однако юристы подобные домыслы отвергают.

- Главный вопрос в этом споре - кому принадлежит эта квартира, потому что на любую прописку по закону требуется согласие собственника. И если Прилучный не является собственником хотя бы доли недвижимости, зарегистрировать своего ребенка он бы не смог, - объяснил KP.RU звёздный адвокат Андрей Алешкин. - Если суд выписал актера, значит, собственником он не являлся. По большому счету, Муцениеце ничего не угрожало: каких-то особых юридических последствий для неё не существовало. Единственное, что мог сделать Павел, имея регистрацию, - проживать в этой квартире, пользоваться квадратными метрами. Возможно, актриса не захотела давать ему такой возможности - мало ли, как сложится дальнейшая жизнь. Полагаю, таким образом она решила оборвать все связи с Павлом.

Не исключено, что Агату напрягала и корреспонденция для бывшего мужа, которая продолжала приходить по месту его прописки, будь то повестки или послания от поклонниц. Где теперь пропишется Павел, большой вопрос: при разводе ему достался загородный дом в Подмосковье за 100 миллионов, за который "мажор" продолжал выплачивать ипотеку. Это жильё актер в итоге продал и заселился в более скромный особняк. Купил его Павел или арендует, публике неизвестно.