Павел Воля проигрывает Ивану Урганту. Что не так новым вечерним шоу?

Павел Воля запустил именное вечернее воскресное телешоу. Фото: ТНТ

Орущий зал, фанаты, размахивающие плакатами с изображением гостей, гремящая музыка и извивающийся в фирменном шаманском танце ведущий. Так Павел Воля начал свое ночное шоу, первое и отныне еженедельное (по воскресеньям, в 21.00 на ТНТ). И почему-то очень хотелось, чтобы у него получилось. Воля действительно один из самых смешных телеведущих страны, он мастер импровизации, а еще и с педагогическим образованием за плечами. Правда, гордое звание «учителя русского языка и литературы» не мешает Павлу регулярно говорить, что он «смеется с чего-либо», но иначе, видимо, другие мастера жанра за своего не признают.

Почему не Азамат?

Давным-давно, пока Иван Ургант не реализовал на Первом своего «Вечернего Урганта» много говорили о том, почему у нас нет своих веселых «ночных шоу», которых в других странах полным-полно.

А когда у Ивана получилось, выяснилось, что нужен не только импозантный, остроумный и интеллигентный ведущий, но и досконально разработанная концепция, большой коллектив авторов, а еще смелость, наглость и легкая сумасшедшинка…

Когда «Вечерний Ургант» закрылся, на этом поле опять возникла пустота. И вечный вопрос — а кто, кроме Ивана, сможет?

Коллеги Урганта по «Прожекторперисхилтон» Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков, конечно, могли бы. Но оба предпочли заниматься продюсерской деятельностью. Да и для молодежи оба все-таки немного люди из прошлого. Михаил Галустян — прекрасный комический артист, но как ведущий, скорее всего, к такой задаче не готов. Логично было бы дать шанс новых звездам - Евгению Чеботкову, Алексею Щербакову или Нурлану Сабурову, но они, видимо, еще не доросли по чинам до собственной супер-программы.

А Павел Воля давно в юморе, с радаров не сходил, ведет кучу проектов, да и по «выслуге лет» явно заслужил что-то масштабное. Да, Азамат Мусагалиев сейчас кажется смешнее, а его реакции реактивнее, чем у Павла, но Воля, безусловно, тоже хорош. Так что выбор ведущего ошибкой назвать нельзя.

Фото: ТНТ

Что получилось?

Авторы формата отказались от живого оркестра. Бог с ним, конечно, дорого же, видимо. В качестве соведущего, зачитывающего новости, выступил Илья Соболев. Очень смешной комик, прославившийся своим жестким юмором. Но в рамках федерального канала его выпады в стиле «столько организмов было только в трусиках Волочковой» вызывали пресловутый «испанский стыд». В чужой среде, за дурацким столом и в костюме. матерщинник Соболев явно потерялся.

Гостями первого выпуска стали Гарик Харламов, мальчик-изобретатель и Баста. Гарик старался для друга как мог, поел червей и разыграл сценку в пледе. Мальчик рассказал о себе и поотжимался вместе со спортивным ведущим, Баста рассказал про дочь и спел песню «Моя игра». Все по отдельности — нормально. Все в целом - обычная передача Павла Воли. И одна из десятков на нашем ТВ.

Да еще и с «острыми шутками» на уровне «Свежей Виктория Боня была лет двадцать назад».

Если бы среди гостей оказалась Надежда Бабкина, то получилось бы шоу Малахова «Привет, Андрей!». Хотя нет, у Андрея получается пока позажигательнее. И без оскорблений.

Фото: ТНТ

Что будет дальше?

Пожалуй слово «пока» - главное впечатление от программы. Пока нет контакта со зрителем, то есть того, что было в «Вечернем Урганте», где после каждого выпуска ведущий делал селфи на трибунах и регулярно задействовал зал в своих репризах и конкурсах.

Пока нет актуальности. Ясно, что шоу записывалось сильно заранее, новости древние и не особо смешные. В будущем, возможно, какие-то блоки будут записываться пооперативнее.

Пока и сам Павел не совсем понимает, что и как надо делать. Того же Харламова сходу забросили участвовать в конкурсе, забыв про золотое правило «а поговорить».

Но главное, пока «Шоу Воли» очень рваное, очень странное. Стиль приветствия от отличается от стиля финала. Нет общего настроения вечернего шоу, когда чуть сонных людей сначала убаюкивают, а потом заставляют по-доброму посмеяться над разнообразными глупостями.

Глупости были, смешно не было. Верим, что «пока».