Вела пророссийский канал в Telegram и публиковала секретные документы Пентагона: Экс-офицер ВМС США стала подозреваемой

Новой подозреваемой стала 37-летняя Сара Билс

В деле об утечке секретных материалов Пентагона появился еще один фигурант. И снова офицер вооруженных сил США. Новой подозреваемой стала 37-летняя Сара Билс, пишет The Wall Street Journal.

Технический специалист по авиационной электронике, офицер Билс служила на военно-морской базе США на острове Уидби до конца 2022 года. Вместе с тем, как оказалось, она была еще и одним из 15 «работающих из всех точек мира» администраторов Telegram-канала «Donbass Devushka», проводила через него сбор средств для помощи российским военнослужащим и размещала новостные подкасты. Кстати, в одном из них Билс говорила на слабом русском и признавалась, что у нее "луганские корни". Офицер не стала скрывать, что продавала через свой аккаунт товары с символикой российской армии, но настаивает, что практически все вырученные средства шли на развитие канала.

Уточняется, что канал опубликовал для 68-тысячной аудитории четыре якобы секретных файла Минобороны США. При этом имена остальных 14 администраторов Билс сообщать отказалась. Она также отрицает, что выкладывала какие-либо секретные документы в сеть. У следствия нет данных, что подозреваемая использовала свой доступ к закрытым материалам для их кражи во время службы.

Напомним, что 13 апреля по подозрению в утечке десятков секретных документов разведки и Минобороны США, касающихся, в числе прочего, СВО на Украине, был задержан 21-летний служащий ВВС США Джек Тейшера. Друзья подозреваемого заявили, что он делился секретными документами с самого начала спецоперации.