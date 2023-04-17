Американского зэка заживо съели клопы: тело умершего до ужаса напугало сотрудников изолятора

35-летний американец Лэшон Томпсон просидел в тюрьме Джорджии три месяца по обвинению в нанесении побоев

Читая сатирический роман Салтыкова-Щедрина «История одного города», по сюжету которого в 1756 году беглый греческий торговец Ламврокакис был найден в постели, заеденный клопами, тяжело было представить, что спустя два с половиной столетия подобная история произойдет и в современной реальности. Как пишет The Washington Post, мужчина из Атланты умер в местной тюрьме после того, как его заживо съели постельные клопы.

35-летний американец Лэшон Томпсон просидел в тюрьме Джорджии три месяца по обвинению в нанесении побоев. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, однако информация о нем появилась только на днях. Покойный ожидал перевода в тюрьму штата Алабама для предъявления предварительного обвинения, но был обнаружен мертвым в грязной камере.

«Когда его тело было найдено, одна из сотрудниц изолятора отказалась делать искусственное дыхание, потому что испугалась», – рассказал адвокат семьи погибшего.

Помещение было настолько грязным, что вошедшему сотруднику даже пришлось надеть защитный костюм. По данным тюремного отчета, лицо, верхние и нижние конечности Томпсона были покрыты многочисленными следами от укусов клопов, кишевших повсюду. Возможно, у него была редкая форма аллергии на этих насекомых.

Записи учета также доказали, что медицинский персонал и охранники заметили ухудшение состояния Томпсона, но не оказали ему никакой помощи. Они лишь наблюдали за ним, пока тот не умер. Он добавил, что 35-летний американец был здоров и до помещения в тюрьму не имел физических заболеваний.

Семья погибшего готовит иск в суд. Родственники Лэшона полагают, что тюрьма напрямую повинна в смерти американца, притом самым жестоким образом, и хотят добиться ее закрытия. В свою очередь, шериф округа лишь выразил обеспокоенность по поводу крайней переполненности тюремных помещений, заявив, что почти полтысячи заключенных и вовсе спят на полу из-за нарушения условий размещения.