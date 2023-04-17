В кинотеатрах по стране покажут фильм-эксперимент: драма в стиле Чехова с цветами и жучками в главных ролях

Кадр из фильма «A lumine motus / Меня приводит в движение свет»

В Москве прошла серия премьерных показов картины «A lumine motus / Меня приводит в движение свет». Латинская часть названия переводится как «Легкое движение». Картину сняла режиссер-документалист Светлана Быченко.

В титрах в разделе «В ролях» на полном серьезе перечислены клюква, кувшинка, пион, клоп-солдатик, виноградные улитки, божьи коровки, лягушки и другие «актеры». Получилась масштабная, но одновременно и микроскопическая документалка. Микро - в плане того, что на экране мир, дабы подсмотреть за которым придется опуститься на четвереньки, а то и вооружится лупой.

На протяжении ленты не звучит ни единого осмысленного слова: только шорохи, классическая музыка и немного «шаманского» шепота на гэльском — языке кельтов, коренного народа Шотландии. При просмотре в зале с качественной акустикой по спине снуют мурашки.

Первые минуты кажется, что зрителю демонстрируют либо набор красиво снятых, но не связанных кадров весенней природы. Либо какой-то уж очень мудреный арт-хаус. Ждешь, что вот-вот начнется экшн. На деле режиссер виртуозно и без толики постановки просто сняла разные биотопы. Получилась не пасторальная природа русской сказки, и не глянцевые швейцарские луга. А микропейзажи Русской равнины, красоту которых передать в кадре может только большой мастер.

Цветы распускаются и замерзают, жучки ползут по своим делам, лягушка монотонно пускает пузыри в родном болоте. Но кадр за кадром выстраивается чеховская драматургия: вроде бы ничего существенного не происходит, но между строк или каким-то 25 кадром смыслы отпечатываются в сознании. Вот тебе и сюжет, и параллели, и открытые для интерпретации смыслы, кульминация, развязка. Как пишут в кинообзорах блокбастеров, обойдемся без спойлеров. Посмотрите сами, такого продукта в кинозалах еще не крутили.

Кадр из фильма «A lumine motus / Меня приводит в движение свет»

- Я 15 лет снимаю птиц. Смотрела на цветы и думала: красивые, но не знаю как их снимать! Вот решила разобраться. Оказалось, что цветы снимать тяжелее любых животных. Ты не можешь предсказать, как они себя поведут. Камеру нужно ставить на несколько часов и не угадаешь, какой из бутонов захочет сегодня раскрыться, - рассказала режиссер Светлана Быченко.

Ленту снимали в заповедниках Белогорье (Белгородская область) и «Воронинский» (Тамбовская область), в Липецкой и Псковской областях, в Ботаническом саду МГУ. Два года команда двигались за весной с юга на север.

Сейчас проект объявил акцию «Посольство цветов». Это тур с фильмом по городам. Первые показы пройдут 22 апреля в 23 городах. Запланированы также выставки и просветительские мероприятия. Будут показы и в другие дни.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть фильм

Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Красноярск, Магадан, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Орёл, Певек, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск. Ленту будут крутить в сетях «Синема Парк», «КАРО», «Москино» (в Москве) и местных кинозалах. Подробная афиша в группе фильма «ВКонтакте».