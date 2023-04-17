Александр Осипов, губернатор Забайкалья: Как выясним, кто утопил в болоте немецкий Leopard, - выплатим вознаграждение

Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

…- Александр Михайлович, насколько мне известно, Александр Сапожников, экс-мэр Читы, прибыл к вам на побывку из зоны СВО, где находился с ноября. По пути домой он дал интервью «Комсомольской правде» (см.) Вы уже виделись?

- Да, в аэропорту - в светлый пасхальный день, слава Богу, после ночного богослужения.

Обнялись. Подарили прилетевшим с Александром Михайловичем бойцам и пассажирам по яичку к пасхальному дню, а ему кулич еще вручили.

Артисты спели наши забайкальские песни, такие народные.

И Сапожников с семьей отправился домой.

Ну, и потом мы с ним еще в воскресенье, днем, на пасхальной службе встретились.

- Как настроение у лейтенанта Сапожникова?

- Спокойное, уверенное, ровное.

Он мне сказал, а мы так, конечно, и думали с его супругой, что первое время ему надо дома побыть, а потом позаниматься своим здоровьем. Тем более - после окопной жизни.

- Человек прошел две чеченских войны, у него была контузия… Я так понял, с Александром Михайловичем прилетели и другие ваши воины?

- У нас они каждый день и улетают, и прилетают.

Вот мы с ним вышли из аэропорта, и тут же встретили бойцов, которые отправлялись туда, в зону СВО, добровольцами.

Мы коротко побеседовали с ребятами.

- А у них как настрой?

- Я бы так сказал - они хладнокровны, решительны.

- А с общественностью Сапожников собирается встретиться?

- Насколько мне известно, в планах - интервью местным журналистам.

Ну, конечно, если будет возможность, он встретится с родными и близкими военнослужащих, - тех, которые отправились в зону СВО. Чтобы их поддержать.

- Вам удалось связаться с мэром Воркуты Ярославом Шапошниковым (он тоже ушел в отставку, чтобы отправиться в зону СВО, «Комсомолка» давала губернатору его координаты) и как-то сориентировать?

- Да, мы во всем помогаем. Мы и с Владимиром Викторовичем Уйбой (глава Республики Коми. - А.Г.) на связи, и с экс-мэром Воркуты и с его соратниками, которые собрались в зону СВО. Всех поддерживаем, чем можем, помогаем.

Когда люди принимают такие решения…

Они не хотят отсиживаться в тылу, стремятся попасть в действующие серьезные части, которые - на передовой.

Ну, а мы весь опыт в этом плане, который у нас имеется, им передаём. Все, что знаем, все, что умеем.

- И с губернатором Уйбой вы тоже говорили по этому поводу?

- Да, неоднократно. Он очень внимательно ко всему этому относится, очень серьезно. Для него их решение и их судьбы очень важны.

- Вот недавно прошла информация, что наши захватили там уже первый «Леопард». Правда, его не довезли до своих позиций, пришлось утопить в болоте. Это не ваши, случайно? Потому что ваши же обычно отличаются - угоняют вражеские танки.

- Пока мы не знаем, нет информации, чтобы это были наши, но я очень рад, что такой факт есть.

Дай бог, чтобы, на самом деле, этот факт подтвердился, что какие-то из наших российских бойцов захватили «Леопарда», утащили его у врагов и затопили в болоте.

Если - так, это очень отрадный факт.

Я хочу напомнить, что мы потому и вели тогда речь об этих вознаграждениях, чтобы наши воины не опасались их, чтобы смело действовали…

- А вы будете награждать только своих? А если чужие «Леопард» утопили? Сколько им можете выплатить?..

- Мы-то планировали и принимали когда решение, имея в виду забайкальские части, которые там действуют.

Планировали так. Но сейчас будем смотреть, как все будет развиваться.

Если никто не заметит вдруг этих бойцов, не дай Бог, то постараемся сами обязательно их отметить, поощрить.

- А какая там премия была названа первоначально?

- До трех миллионов рублей.

- Если это подтвердится, в смысле, вам станет известно, то вы до трех миллионов рублей за первый потопленный танк выплатите…

- Да, там в зависимости от того, кто какой вклад внес, и - каким образом танк нейтрализован - захват или уничтожение.

- Спасибо вам огромное, Александр Михайлович, за ту работу, которую вы там проводите. Я вас обнимаю.

- Вам огромное спасибо, что вы тоже очень внимательно и серьезно к этому относитесь, и умело, правдиво, без прикрас освещаете эту сторону нашей с вами современной жизни.

- Будем и дальше совместно, честно работать. Удачи, здоровья, берегите себя.