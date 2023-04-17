«Столото» направил социальной службе «Милосердие» 58,6 млн рублей: по 10 рублей с каждого билета пасхального тиража «Русского лото»!

Фото: пресс-служба «Столото»

Кроме того, участники тиража смогли поддержать благотворительную инициативу – 10 рублей с каждого проданного билета были направлены на поддержку нуждающихся.

Призовой фонд 1489 тиража, трансляция которого прошла 16 апреля, составил 489 939 450 рублей. Один участник выиграл 3 млн рублей, еще 20 – по 1 млн. По итогам розыгрыша, распространитель государственных лотерей «Столото» направил общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие» 58 615 760 рублей. Всего на тираж было продано 5 861 576 билетов, 10 рублей с каждого из них стали вкладом в общее дело, которое поддержали участники розыгрыша.

Отметим, что православная социальная служба «Милосердие» под покровительством Русской Православной Церкви ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся – малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь – юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть их к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы более 30 тысяч человек.

«Мы были рады воплотить в жизнь такую благотворительную инициативу, ведь пасхальный тираж «Русского лото» объединил многих неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе в этот светлый день, – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович. – Эта организация обладает практически всеми инструментами для благотворительной деятельности: центры гуманитарной помощи по всей стране и приюты, где люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на помощь».

«Я благодарю вас от имени подопечных службы «Милосердие». Все собранные средства адресно пойдут на помощь людям. Этот проект был для нас с вами возможностью в светлый праздник Пасхи принять участие в добрых делах», – отметила телерадиоведущая, лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото» Тутта Ларсен.