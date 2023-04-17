Юлия Пересильд: «Взяла бы я в космос дочерей? Никогда! Только через мой труп!»

Больше всего вопросов задавали актрисе Юлии Пересильд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пресс-конференцию участвовали космонавт Олег Новицкий, продюсеры Вадим Верещагин и Алексей Троцюк, режиссер Клим Шипенко. Но больше всего вопросов задавали актрисе Юлии Пересильд и, конечно, продюсеру и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Вот несколько их самых ярких высказываний.

«Этот фильм мог быть снят еще в 2000 году. Но вместо нас на орбиту полетел миллионер»

Константин Эрнст рассказал, какими были его главные цели, когда он взялся за фильм «Вызов».

- На прошлой неделе вышли данные опроса, и выяснилось, что 48 россиян мужского пола и 26 процентов россиян женского пола хотели бы полететь в космос. Так вот, «Вызов» - уникальная возможность слетать туда за 200 рублей. Если вы пойдете в кинотеатр «Космакс» (он заменил IMAX. - Ред.), то вообще окажетесь в центре космоса.

Мы все фанаты фильма «Гравитация», продолжаем его любить, уважаем Альфонсо Куарона, но после выхода «Вызова» станет понятно, что все в «Гравитации» - графика. То движение, которое реально существует в невесомости, воспроизвести на планете Земля с нынешним состоянием компьютерной графики просто невозможно. Это примерно то, что я делал в 1995 году, когда снимал ролики «Русского проекта»: мы подвешивали Никиту Сергеевича Михалкова и того же Владимира Машкова на лесках, они пролетали якобы по станции «Мир» и обсуждали девушек. Они так висели несколько часов. И на этом же построена современная графика, когда изображают невесомость: тебя подвешивают на лесках, а потом на компьютере их стирают. Движения - только те, которые может позволить система подвесок. А здесь все на настоящем сливочном масле. Настоящий космос, настоящая невесомость и настоящие космонавты.

Константин Эрнст рассказал, какими были его главные цели, когда он взялся за фильм «Вызов» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Я почти сделал все это в 2000 году. Договаривался с руководством «Роскосмоса», уже пора было подписывать документы, но… В общем, вместо русской съемочной группы полетел американский мультимиллионер Деннис Тито. Ему было уже 60 с копейками, у него были какие-то проблемы с сердцем, он вернулся на Землю, сделал операцию и полетел еще раз. Он молодец, мы его уважаем. Вот только нам потом обещанного пришлось ждать не три года, а двадцать три. Но мы дождались!

Все было снято в русском сегменте МКС, хотя в теории мы могли снимать и в американском сегменте: у нас был вариант сценария, где Юля общалась с астронавтами. Предлагали все это НАСА, но там сказали: «Нет».

Будучи советским ребенком, я всегда хотел отправиться в космос. В 13 лет при огромном конкурсе - человек 30 на место - поступил в клуб космонавтов при Ленинградском дворце пионеров. И я вижу, что в последние тридцать лет космос ушел на второй, если не на третий план. Раньше о каждом запуске космического корабля говорили в новостях, в самом начале, а потом вообще перестали освещать старты. А в тот момент, когда интерес общества к той или иной индустрии исчезает, эта индустрия начинает загнивать. Пропадает интерес со стороны общества, а следом - со стороны государства, на индустрию не выделяют соответствующих средств… А ведь у нас такое количество первенств в космосе! И первый спутник, и первые животные на орбите, и Гагарин, и выход в открытый космос… Если бы Сергей Павлович Королев не умер, мы бы и на Луне оказались первыми. Хотелось как-то возобновить историю первенств в космосе. И благодаря «Роскосмосу» и Дмитрию Рогозину это получилось.

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная фильму «Вызов» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Надеюсь, сейчас, когда фильм выйдет, все поймут, что все это сделано в первую очередь на благо российского освоения космоса. Потому что если мальчишки и девчонки не хотят туда лететь, это направление будет загибаться. А если молодые люди будут рваться в космическую индустрию - не только непосредственно в пилотируемые полеты, а в инженерию, медицину и так далее, - все будет развиваться… Мы хотели вернуть восхищение, любовь к людям, которые занимаются этим фантастическим делом.

«Не думала, что процесс кастинга может включать в себя гастроскопию»

Юлия Пересильд рассказала о том, как попала в проект.

- Как только в ноябре 2020 года по Первому каналу пошла реклама (объявили открытый кастинг на главную роль в «Вызове». - Ред.), я очень заинтересовалась, стала узнавать: это правда?.. А в марте следующего года поехала на медкомиссию. Я прохожу кастинги чуть ли не каждый день, но… чтобы кастинг включал в себя гастроскопию и колоноскопию?.. Да и такого количества КТ и МРТ, через которые пришлось пройти, я не могла себе даже представить. Причем я никак не могла на результаты этого кастинга повлиять. От меня ничего не зависело. Это было не про актерские способности, это было не про ЗОЖ, не про мое здоровье сегодняшнего дня. А про те данности, которые у меня от мамы с папой, про физиологические особенности, которые позволяют пройти или не пройти медкомиссию. Например, у нас с Климом оказался подходящий вестибулярный аппарат - откуда я знала, что пройду эти тесты, ведь я никогда его не проверяла!

24 мая 2021-го - я запомнила, потому что был День славянской письменности и культуры, - мне выдали огромную стопку учебников. По системам жизнеобеспечения, по конструкции корабля и так далее. И предоставили всего несколько дней, чтобы с ними ознакомиться. Через неделю был первый зачет. Где-то с июля начались тренировки. А в начале сентября у нас уже состоялась сдача экзаменов госкомиссии. Все прошло очень быстро.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Если говорить про волосы (а они в кадре у Юлии стоят вертикально, образуя некое подобие короны. - Ред.), я очень внимательно и долго смотрела видео: как выглядят женщины на МКС. И обратила внимание, что когда у девушек немножко вьются волосы, они красиво лежат в невесомости. У меня было с собой 20 резинок, и я завивала ими свои волосы каждый вечер, после того, как мыла голову. Поэтому они так волшебно стояли. А иначе выглядели бы как некий шарик.

Полетела бы я в космос еще раз?.. Честно скажу, я скучаю по МКС. Другой вопрос, что мои дети, а еще мои и Клима родители пережили во время нашего полета очень многое. Нам было хорошо в ракете, а им было немножко сложнее. Сейчас им уже хорошо и спокойно. Может быть, когда дети немножко подрастут, можно будет попробовать еще раз. Но с собой бы я своих дочерей не взяла. Нет, нет, нет! У нас уже были дома такие разговоры, и я сказала: «Только через мой труп!»