Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды17 апреля 2023 15:06

Юлия Пересильд: «Взяла бы я в космос дочерей? Никогда! Только через мой труп!»

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная фильму «Вызов»
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Больше всего вопросов задавали актрисе Юлии Пересильд

Больше всего вопросов задавали актрисе Юлии Пересильд

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пресс-конференцию участвовали космонавт Олег Новицкий, продюсеры Вадим Верещагин и Алексей Троцюк, режиссер Клим Шипенко. Но больше всего вопросов задавали актрисе Юлии Пересильд и, конечно, продюсеру и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Вот несколько их самых ярких высказываний.

«Этот фильм мог быть снят еще в 2000 году. Но вместо нас на орбиту полетел миллионер»

Константин Эрнст рассказал, какими были его главные цели, когда он взялся за фильм «Вызов».

- На прошлой неделе вышли данные опроса, и выяснилось, что 48 россиян мужского пола и 26 процентов россиян женского пола хотели бы полететь в космос. Так вот, «Вызов» - уникальная возможность слетать туда за 200 рублей. Если вы пойдете в кинотеатр «Космакс» (он заменил IMAX. - Ред.), то вообще окажетесь в центре космоса.

Мы все фанаты фильма «Гравитация», продолжаем его любить, уважаем Альфонсо Куарона, но после выхода «Вызова» станет понятно, что все в «Гравитации» - графика. То движение, которое реально существует в невесомости, воспроизвести на планете Земля с нынешним состоянием компьютерной графики просто невозможно. Это примерно то, что я делал в 1995 году, когда снимал ролики «Русского проекта»: мы подвешивали Никиту Сергеевича Михалкова и того же Владимира Машкова на лесках, они пролетали якобы по станции «Мир» и обсуждали девушек. Они так висели несколько часов. И на этом же построена современная графика, когда изображают невесомость: тебя подвешивают на лесках, а потом на компьютере их стирают. Движения - только те, которые может позволить система подвесок. А здесь все на настоящем сливочном масле. Настоящий космос, настоящая невесомость и настоящие космонавты.

Константин Эрнст рассказал, какими были его главные цели, когда он взялся за фильм «Вызов»

Константин Эрнст рассказал, какими были его главные цели, когда он взялся за фильм «Вызов»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Я почти сделал все это в 2000 году. Договаривался с руководством «Роскосмоса», уже пора было подписывать документы, но… В общем, вместо русской съемочной группы полетел американский мультимиллионер Деннис Тито. Ему было уже 60 с копейками, у него были какие-то проблемы с сердцем, он вернулся на Землю, сделал операцию и полетел еще раз. Он молодец, мы его уважаем. Вот только нам потом обещанного пришлось ждать не три года, а двадцать три. Но мы дождались!

Все было снято в русском сегменте МКС, хотя в теории мы могли снимать и в американском сегменте: у нас был вариант сценария, где Юля общалась с астронавтами. Предлагали все это НАСА, но там сказали: «Нет».

Будучи советским ребенком, я всегда хотел отправиться в космос. В 13 лет при огромном конкурсе - человек 30 на место - поступил в клуб космонавтов при Ленинградском дворце пионеров. И я вижу, что в последние тридцать лет космос ушел на второй, если не на третий план. Раньше о каждом запуске космического корабля говорили в новостях, в самом начале, а потом вообще перестали освещать старты. А в тот момент, когда интерес общества к той или иной индустрии исчезает, эта индустрия начинает загнивать. Пропадает интерес со стороны общества, а следом - со стороны государства, на индустрию не выделяют соответствующих средств… А ведь у нас такое количество первенств в космосе! И первый спутник, и первые животные на орбите, и Гагарин, и выход в открытый космос… Если бы Сергей Павлович Королев не умер, мы бы и на Луне оказались первыми. Хотелось как-то возобновить историю первенств в космосе. И благодаря «Роскосмосу» и Дмитрию Рогозину это получилось.

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная фильму «Вызов»

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная фильму «Вызов»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Надеюсь, сейчас, когда фильм выйдет, все поймут, что все это сделано в первую очередь на благо российского освоения космоса. Потому что если мальчишки и девчонки не хотят туда лететь, это направление будет загибаться. А если молодые люди будут рваться в космическую индустрию - не только непосредственно в пилотируемые полеты, а в инженерию, медицину и так далее, - все будет развиваться… Мы хотели вернуть восхищение, любовь к людям, которые занимаются этим фантастическим делом.

«Не думала, что процесс кастинга может включать в себя гастроскопию»

Юлия Пересильд рассказала о том, как попала в проект.

- Как только в ноябре 2020 года по Первому каналу пошла реклама (объявили открытый кастинг на главную роль в «Вызове». - Ред.), я очень заинтересовалась, стала узнавать: это правда?.. А в марте следующего года поехала на медкомиссию. Я прохожу кастинги чуть ли не каждый день, но… чтобы кастинг включал в себя гастроскопию и колоноскопию?.. Да и такого количества КТ и МРТ, через которые пришлось пройти, я не могла себе даже представить. Причем я никак не могла на результаты этого кастинга повлиять. От меня ничего не зависело. Это было не про актерские способности, это было не про ЗОЖ, не про мое здоровье сегодняшнего дня. А про те данности, которые у меня от мамы с папой, про физиологические особенности, которые позволяют пройти или не пройти медкомиссию. Например, у нас с Климом оказался подходящий вестибулярный аппарат - откуда я знала, что пройду эти тесты, ведь я никогда его не проверяла!

24 мая 2021-го - я запомнила, потому что был День славянской письменности и культуры, - мне выдали огромную стопку учебников. По системам жизнеобеспечения, по конструкции корабля и так далее. И предоставили всего несколько дней, чтобы с ними ознакомиться. Через неделю был первый зачет. Где-то с июля начались тренировки. А в начале сентября у нас уже состоялась сдача экзаменов госкомиссии. Все прошло очень быстро.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Если говорить про волосы (а они в кадре у Юлии стоят вертикально, образуя некое подобие короны. - Ред.), я очень внимательно и долго смотрела видео: как выглядят женщины на МКС. И обратила внимание, что когда у девушек немножко вьются волосы, они красиво лежат в невесомости. У меня было с собой 20 резинок, и я завивала ими свои волосы каждый вечер, после того, как мыла голову. Поэтому они так волшебно стояли. А иначе выглядели бы как некий шарик.

Полетела бы я в космос еще раз?.. Честно скажу, я скучаю по МКС. Другой вопрос, что мои дети, а еще мои и Клима родители пережили во время нашего полета очень многое. Нам было хорошо в ракете, а им было немножко сложнее. Сейчас им уже хорошо и спокойно. Может быть, когда дети немножко подрастут, можно будет попробовать еще раз. Но с собой бы я своих дочерей не взяла. Нет, нет, нет! У нас уже были дома такие разговоры, и я сказала: «Только через мой труп!»

КультураКАРТИНА ДНЯ