Американцы в панике говорят об атаках русских: пока - через TikTok

Публикации в популярной соцсети сильно встревожили больших людей в Америке Фото: Shutterstock

Авторитетное американское информационное Агентство Аssoсiated Press (АР) опубликовало исследования «Альянса по обеспечению демократии» при Германском фонде Маршалла (США). И оказалось, что «Русские наступают!» Пока виртуально - через ТiкTоk.

Аналитик «Альянса» Джо Боднар просто бьет в колокола:

- Столь широкая аудитория в ТiкTоk – огромная победа российской пропаганды!

Соцсеть, имеющая китайские корни, смотрит на публикации знаковых персон из России ну совсем сквозь пальцы, сокрушается Боднар. По его мнению, все дело в «неэффективной маркировке пропаганды». И приводят в пример канал главреда Russia Today (RT) Маргариты Симоньян:

- У главного редактора RT самое большое число подписчиков среди немаркированных аккаунтов, связанных с государственными СМИ, - хватаются за голову у раскаленных мониторов редакторы АР. - Она один из ведущих российских пропагандистов! И ее видео на этой платформе регулярно просматривают миллионы пользователей.

Тот факт, что у RT в ТikTоk больше подписчиков, чем у прославленных американских изданий вроде The New York Times или The Wall Street Journal, вводит заокеанских аналитиков в ступор. Причем этих подписчиков почему-то даже «не отпугивает маркировка «СМИ контролируется российским государством» (это что, вроде таблички «не влезай – убьет!»? – ред.).

Но не только англоязычная аудитория Russia Today в ТikTоk превосходит аудиторию англосаксонских медиа-монстров. Авторы исследования отмечают, что даже аккаунт RT en Espanol (тот же самый RT, только на испанском языке) на той же платформе получил больше лайков, чем такие крупные испаноязычные ресурсы, как Telemundo, El Pais и Univision.

Но вишенкой на торте стала популярность RT Mexico:

- А RT Mexico, один из самых популярных немаркированных аккаунтов, публиковал много видео, в которых раздувается тема напряженности между США и Мексикой из-за иммигрантов и наркоторговли.

То есть, если данный канал промаркируют от головы до пят, то все проблемы, которые поднимаются в горячих репортажах RT, исчезнут, как дым, как утренний туман?

А, может, пользователь соцсети просто голосует за профессионализм и непредвзятость – и плевать ему на любые маркировки?