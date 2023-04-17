Что связывало дочерей Распутина и Сталина

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга Ланы Паршиной «Страсти по Распутину. Убийство, которое изменило ход истории». В ней автор исследует феномен знаменитого «старца», имевшего огромное влияние на царскую семью.

Режиссер-документалист Лана Паршина выпускает в издательстве уже второй бестселлер. Первая книга была посвящена жизни Иосифа Сталина и его потомкам, во второй автор обратилась к еще одной знаковой фигуре в истории России - Григорию Распутину. Про

простого крестьянина из далекой Тобольской губернии, ставшего другом и защитой царской семьи, способного остановить наложением рук кровотечение наследника Алексея, написаны сотни книг. Но, кажется, впервые читатели могут приобщиться к некоторым архивным документам и вместе с Ланой Паршиной расследовать загадочное убийство, без преувеличения, повлиявшее на ход истории ХХ века. Пророчество старца сбылось: если среди моих убийц будет хоть один царской крови, Романовым придет конец…

В книги три части. Первая, «Убийство», посвящена расследованию, проведенному легендами российского сыска, но так и не доведенному до суда.

Вторая, «Единственная выжившая», рассказывает о старшей дочери Распутина Матрене, которая одна из всех его детей продолжила род Григория Ефимовича. Она переехала в США, где в числе прочих профессий работала дрессировщицей. Увы, принадлежность к громкой фамилии не спасла ее от нападения хищников и не принесла богатства. Ей, как и дочери Сталина Светлане Аллилуевой, приходилось долгое время оправдываться, что она не является коммунисткой.

Затронула автор и судьбу Феликса Юсупова, убившего Распутина. Он также уехал за границу, но, в отличие от Матрены, сумел сколотить состояние на имени убиенного. Выпустил мемуары и тщательно следил за тем, что выдает на-гора мировой кинематограф на тему Распутина. И даже отсудил кругленькую сумму у одной из кинокомпаний. Именно после его судебного иска юристы обязали киношников писать фразу «Любое сходство с реальными людьми и событиями случайно»...

Заключительная часть, «Расследование», познакомит с изысканиями, проведенными уже в ХХI веке.

Лана шаг за шагом разбирает главные события роковой ночи с 16 на 17 декабря 1916 года. Любопытному читателю, привыкшему опираться на документальные доказательства, будет небезынтересно прочитать архивные документы - протоколы допросов, воспоминания. Они позволяют детально и пошагово представить все происходящее. В Государственном архиве РФ хранитель Василий Астанков показал Лане Паршиной удивительные исторические артефакты - дневник Николая II, где тот упоминает о последней встрече с Распутиным, когда им не дали попрощаться, а еще дневник Александры Федоровны. Он, кстати, был подарен Распутиным, чтобы императрица записывала свои мысли. В день убийства только дата…

Кстати, Лане удалось развеять и несколько мифов. Например, о том, что Распутин принадлежал к секте хлыстов. По крайней мере, документально это никак не подтверждено. Зато есть документы, подтверждающие, что Распутин пожертвовал 5 тысяч на строительство храма, а после начала войны обращался к царю с просьбой построить школу для детей-сирот. «Потому как каждый день сиротами становятся 5 - 6 человек».

Что случилось с телом Распутина? До 1917 года оно покоилось в Царском Селе. А после его сожгли, о чем также составили акт. Среди прочих официальных лиц, участвовавших в страшном действе, были и студенты Политехнического института - милиционеры. По воспоминаниям очевидцев, все длилось четыре часа: труп никак «не хотел» сгорать. Уставшие студенты разбивали его штыками на куски…