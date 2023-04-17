"Я не могу перестать танцевать": 102-летняя бабушка поделилась секретом долголетия

Английская дама, которой скоро исполнится 102 года, поделилась своими секретами долголетия и счастья. Фото: www.youtube.com

Английская дама, которой скоро исполнится 102 года, поделилась своими секретами долголетия и счастья. Главное, по мнению Динки Флауэрс, - это солнечный свет и танцы каждый день. Радостная бабушка Флауэрс (у нее, кстати, и фамилия созвучна английскому слову «цветы») – профессиональная танцовщица и до сих пор преподает в собственной школе танцев, общается с дочкой Сарой и четырьмя внуками.

За свою долгую жизнь она пережила пять монархов и 22 премьер-министра, а свой день рождения планирует отметить чаепитием с родными и друзьями в отеле неподалеку от дома.

- Я не могу перестать танцевать! – делится долгожительница. – Я всем рекомендую танцевать и двигаться, чтобы оставаться в форме и быть здоровыми. Не сидите на месте! Танцы продлевают жизнь, они и солнечный погожий день делают меня счастливой.

Задорная старушка уверена, что научиться танцевать можно в любом возрасте и это точно поможет сохранить молодость тела и духа. Еще один секрет ее бодрости в том, что она передает свой опыт другим поколениям. Бабушка Флауэрс каждый день ведет танцевальные занятия с учениками всех возрастов и хоть на шпагат уже не садится, но «ласточку» еще сделать может.

Когда вы танцуете, это позволяет выплеснуть накопившиеся эмоции и выразить чувства, уверены ученые из Гарварда. Плюс, танцы помогают координации разных отделов головного мозга, отключают от стрессов и работают на тренировку равновесия. Во время танцевальных движений мозг действительно получает удовольствие – выделяется гормон серотонин, образуются новые нейронные связи, что еще и укрепляет память. Другое исследование говорит, что у тех, кто занимается танцами, выше минеральная плотность костей и мышечная сила, а также ниже риск падений и сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно важно для серебряного возраста.

Поддерживает бабушку-долгожительницу и чемпионка мира по рафтингу, тренер по фитнесу Джульет Старет в своей статье «16 движений на каждый день, которые сделают тело счастливым». Вот 5 самых простых упражнений, которые наполняют нас радостью жизни.

1. «Поза дерева»

Попробуйте постоять на одной ноге 20 секунд, затем поменяйте ногу. Свободную ногу можно упереть в бедро опорной, а можно и держать вытянутой, как вам удобно.

2. Прыг – скок

Скакалка — отличный способ улучшить свои способности удерживать равновесие. Правда, если вы давненько не брали скакалку в руки, можно немного схитрить. Положите руки на доступную вам опору, можно на стол, например. Поднимитесь на носочки и попробуйте делать подскоки, пятки опускать не нужно.

3. Ходьба – основа основ

Ходьба не только равномерно нагружает кости, суставы и мышцы, она еще и улучшает кровообращение и снимает психическое напряжение, улучшает сон. С ходьбой от вас уходят и лишние килограммы! Подъемы в горку или небольшое увеличение темпа помогут потренировать сердце и сосуды.

4. Меньше сиди, больше стой

Исследования показывают, что люди, которые сидят больше шести часов в день, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто проводит на стуле меньше трех часов в день. То есть, тренировка, считай, пошла насмарку, если в течение остального дня вы недвижимы. Хорошая альтернатива – по возможности время от времени работать стоя, переставлять компьютер на высокий стол.

Если это невозможно, делайте перерывы от сидения в течение дня: поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, сделайте несколько приседаний, разомните область шеи, плеч и таза.

Кстати, даже простое ерзание в кресле помогает сжечь больше калорий, чем при неподвижном сидении на пятой точке. Исследование, проведенное клиникой по борьбе с ожирением Университета штата Аризона, показало, что по сравнению с позицией лежа положение сидя увеличивает расход энергии всего на 6%, а вот сидение и ерзание позволяют тратить на 54% больше калорий.

5. Напрягите... интуицию

Про тех, у кого развита интуиция, нередко говорят «пятой точкой почуял». Вот эту часть тела тренировать стоит особенно. И даже не ради эстетики. Ягодицы - большие мышцы задней части тела - контролируют таз, чтобы он не подавался вперед, а поясница не прогибалась дугой. Так что, напрягать ягодицы – очень полезно для осанки и для тонуса бедер. Вы можете сжимать их на пять секунд, и расслаблять, когда ждете транспорт, моете посуду или чистите зубы, рекомендует тренер по фитнесу.