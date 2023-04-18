Анекдоты: Байден заявил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если вспомнит, какой страны

- Маша, прости, я не могу к тебе вернуться.

- У тебя кто-то появился?

- Рассудок.

* * *

Чемпионат города по зимней рыбалке на седьмой день был закрыт бригадой наркологов.

* * *

Средневековый спам.

В XV веке принц ждет письма от любимой. Три дня и три ночи ждет...

Прилетает почтовый голубь. Счастливый принц открывает послание, а там: «Кую мечи... Недорого».

* * *

Ограбление банка, и у грабителя в суете сползает маска с лица.

Грабитель подходит к кассиру.

- Ты видел меня?

- Да, видел.

Выстрел, труп.

- Кто еще видел мое лицо?

Из глубины зала:

- Теща моя, но она сейчас дома.

* * *

Новости астрологии.

Введен в практику новый знак зодиака - Лох. Гороскоп на каждый день одинаковый!

* * *

Автолюбитель Сидоров дважды тормозил у памятника Ленину, думая, что тот голосует.

* * *

Объявление:

«Завтра в детсаду состоится субботник по уборке территории. Родителям, не принявшим участие в субботнике, дети выдаваться не будут».

* * *

Едет мужик на машине мимо дурдома, и тут у машины колесо отваливается... Все пять гаек разом улетели черт знает куда, не найти.

Два часа мужик пытается приладить его на место, а не получается. Все эти два часа за ним сквозь дыру в заборе наблюдает пациент. А потом говорит:

- Да ты возьми открути от каждого колеса по гайке и привинти колесо, так потихоньку до сервиса и доедешь...

Мужик, обалдев:

- А как вы догадались, вы же в таком заведении...

Пациент:

- Может, я псих, но не идиот!

* * *

Хозяйке на заметку.

Овощи намного дольше сохранят свою свежесть, если вместо них съесть котлет с макарошками.

* * *

Сын спрашивает:

- Папа, а сколько стоит свадьба?

Отец:

- Я не знаю, сын. Я все еще расплачиваюсь за свою!

* * *

У нее самый недорогой и самый модный пирсинг в городе: упала лицом в блесны.

* * *

В моде в этом летнем сезоне будут те вещи, которые вы увезли на дачу в 2008 году.

* * *

- Ты же в банковской сфере работаешь. Хочу кредит оформить.

- Знаешь, у мафии можно в долг взять.

- Да ты что, я же не самоубийца! Пристрелят, если не верну! Скажи мне как лучший друг, какой банк выбрать?

- Как друг советую: у мафии возьми.

* * *

Интерес к женским шахматам резко бы возрос, если бы шахматистки при каждом ходе стонали, как Мария Шарапова.

* * *

- Он плохой врач.

- Почему?

- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк!