Анекдоты: Байден заявил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если вспомнит, какой страны

- Маша, прости, я не могу к тебе вернуться.
- У тебя кто-то появился?
- Рассудок.
* * *
Чемпионат города по зимней рыбалке на седьмой день был закрыт бригадой наркологов.
* * *
Средневековый спам.
В XV веке принц ждет письма от любимой. Три дня и три ночи ждет...
Прилетает почтовый голубь. Счастливый принц открывает послание, а там: «Кую мечи... Недорого».
* * *
Ограбление банка, и у грабителя в суете сползает маска с лица.
Грабитель подходит к кассиру.
- Ты видел меня?
- Да, видел.
Выстрел, труп.
- Кто еще видел мое лицо?
Из глубины зала:
- Теща моя, но она сейчас дома.
* * *
Новости астрологии.
Введен в практику новый знак зодиака - Лох. Гороскоп на каждый день одинаковый!
* * *
Автолюбитель Сидоров дважды тормозил у памятника Ленину, думая, что тот голосует.
* * *
Объявление:
«Завтра в детсаду состоится субботник по уборке территории. Родителям, не принявшим участие в субботнике, дети выдаваться не будут».
* * *
Едет мужик на машине мимо дурдома, и тут у машины колесо отваливается... Все пять гаек разом улетели черт знает куда, не найти.
Два часа мужик пытается приладить его на место, а не получается. Все эти два часа за ним сквозь дыру в заборе наблюдает пациент. А потом говорит:
- Да ты возьми открути от каждого колеса по гайке и привинти колесо, так потихоньку до сервиса и доедешь...
Мужик, обалдев:
- А как вы догадались, вы же в таком заведении...
Пациент:
- Может, я псих, но не идиот!
* * *
Хозяйке на заметку.
Овощи намного дольше сохранят свою свежесть, если вместо них съесть котлет с макарошками.
* * *
Сын спрашивает:
- Папа, а сколько стоит свадьба?
Отец:
- Я не знаю, сын. Я все еще расплачиваюсь за свою!
* * *
У нее самый недорогой и самый модный пирсинг в городе: упала лицом в блесны.
* * *
В моде в этом летнем сезоне будут те вещи, которые вы увезли на дачу в 2008 году.
* * *
- Ты же в банковской сфере работаешь. Хочу кредит оформить.
- Знаешь, у мафии можно в долг взять.
- Да ты что, я же не самоубийца! Пристрелят, если не верну! Скажи мне как лучший друг, какой банк выбрать?
- Как друг советую: у мафии возьми.
* * *
Интерес к женским шахматам резко бы возрос, если бы шахматистки при каждом ходе стонали, как Мария Шарапова.
* * *
- Он плохой врач.
- Почему?
- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк!