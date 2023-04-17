Аэрофлот запустит дополнительные рейсы в Сочи на летние месяцы

«Аэрофлот активно развивает сеть маршрутов к популярным местам отдыха

Авиакомпания Аэрофлот объявила об увеличении частоты полетов в Сочи на время летних месяцев из 12 российских городов. С 1 июня в аэропорт Адлер будет выполняться более 30 рейсов в день.

Так, из Москвы в Сочи с начала лета ежедневно будут вылетать до 20 рейсов в сутки, из Санкт-Петербурга будет выполняться два рейса в день. Ежедневные перелеты свяжут с Черноморским побережьем Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самару, Уфу, и Челябинск. Из Тюмени в Сочи рейсы будут вылетать четыре раза в неделю, а из Новосибирска - три раза в неделю..

Число полетов на время летних отпусков увеличит и авиакомпания «Россия», входящая в Группу «Аэрофлот». Из Санкт-Петербурга в Сочи самолеты «России» будут выполнять до пяти рейсов в день, в Красноярск – два рейса в день.

Решение увеличить количество перелетов до Сочи в авиакомпании объясняют популярностью этого направления в период летних отпусков. Спрос на билеты в город-курорт с наступлением пляжного сезона неизменно растет.

«Аэрофлот активно развивает сеть маршрутов к популярным местам отдыха. Программа полётов из пунктов России на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. За счет увеличения частоты выполнения рейсов авиакомпания предоставит своим пассажирам больше возможностей для комфортных прямых перелетов на побережье Чёрного моря в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», - сообщили в авиакомпании.

Напомним, Аэрофлот является крупнейшей авиакомпанией России. В прошлом году ее услугами воспользовались около 20,5 миллиона человек. С учетом пассажиров авиакомпаний «Россия» и «Победа», входящих в Группу «Аэрофлот», число клиентов авиахолдинга в 2022 году превысило 40 миллионов человек.