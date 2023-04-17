Билеты на самолет в 2023 году будут дороже на 15-30 процентов: Объясняем, когда цены стабилизируется

Если хотите полететь в отпуск не за космические деньги, лучше озаботиться покупкой билетов заранее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник на совещании по подготовке к туристическому сезону замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты этим летом могут подорожать на 15 — 30%. И все из-за того, что в этом году сократились объемы господдержки отрасли.

- Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом. Возможно, будет уменьшение количества рейсов и, соответственно, рост цен, - заявил чиновник.

В прошлом году авиакомпаниям выделили 172 млрд рублей. Часть этих денег пошла на выкуп судов у зарубежных лизингодателей. При этом около 100 млрд пошло на субсидирование внутренних перевозок. И это, кстати, неплохо повлияло на цены. К примеру, по данным «Аэрофлота», в июне 2022 года средние цены на авиабилеты внутри страны были на 10% ниже, чем в июне 2021-го. Для сравнения, в этом году на субсидии для внутренних перевозок авиакомпаниям в правительстве выделили всего 25 млрд рублей. Отсюда и возможный рост цен этим летом.

- Можно предположить, что рост будет и больше — на 20 или даже 30%. Но все зависит от конкретного направления. Где-то цены могут быть космические. А на каких-то внутренних направлениях цены вполне могут остаться примерно на уровне прошлого года, то есть будут вполне разумными. В конечном итоге все зависит не от субсидий, а от рынка, от нашего с вами спроса и платежеспособности, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» авиаэксперт Роман Гусаров.

Кстати, по сравнению с прошлым годом, билеты внутри страны уже подорожали. По данным Росстата, в марте этого года стоимость полета в салоне экономического класса по России составила 5992 рубля (в расчете на тысячу километров пути). Это на 16% больше, чем в марте прошлого года. Для сравнения, инфляция за последний год, как подсчитал тот же Росстат, составила всего 3,5%.

Примечательно, что на баланс спроса и предложения в прошлом году повлияли санкции. Многие большие самолеты оказались буквально заперты внутри страны. Вылетать за пределы России на них было нельзя, иначе лизингодатель мог арестовать судно в любом зарубежном аэропорту. В итоге большие лайнеры стали летать по внутренним маршрутам, а небольшие «Суперджеты» заменили их на некоторых международных рейсах. Отсюда и дисбаланс, который возник на авиарынке прошлым летом. Много мест и низкие цены — на внутреннем рынке, мало мест и высокие цены — на зарубежных направлениях.

Выкуп судов у зарубежных владельцев продолжается. А это значит, что цены будут постепенно выравниваться. Часть «чистых» бортов авиакомпании будут перенаправлять на «вкусные» зарубежные направления, где можно получать более высокий доход. Поэтому цены на них будут снижаться, а на внутренних направлениях, наоборот, расти. Так что, если хотите полететь в отпуск не за космические деньги, лучше озаботиться покупкой билетов заранее.