вопрос дня: Каких памятников нам не хватает? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Поляков, писатель:

- Проблема в том, что у нас вообще нет системы в установке памятников. Ну кто-то может объяснить, почему памятник Плисецкой в Москве есть, а Улановой нет? А памятник Ростроповичу стоит на том месте, где поначалу планировали соорудить Карамзину - к его 200-летию. А ему до сих пор памятника в Москве нет. Как, кстати, и Свиридову…

Сергей Степашин, экс-премьер России:

- Я бы по-другому сформулировал. Мне бы хотелось, чтобы мы в нашей стране больше не сносили памятники, как это было после 1917-го, после 1991-го. И как это делается сегодня на Украине. И, конечно, хотелось бы, чтобы некоторые памятники вернулись на историческое место. Это касается монумента Александру Третьему в моем родном Санкт-Петербурге.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья:

- Памятником может быть и десантный катер, если ему, как у нас в Приморье, дали имя Героя России Андрея Иванова. Он - наш земляк, был командиром десантно-штурмовой роты, с самого начала участвовал в спецоперации. Героя получил посмертно. Его рота захватила позицию и прикрывала продвижение батальона. Несмотря на ранение, Иванов продолжил бой, лично уничтожил танк и пулеметный расчет противника...

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Надо поставить памятник министру оборонной промышленности СССР Дмитрию Устинову, который потом был и министром обороны. И еще - я бы не драпировал во время парада 9 Мая Мавзолей - это тоже памятник Победы. К его подножию в 1945-м наши воины бросили 200 фашистских штандартов.

Максим Сабанеев, краевед:

- Надо делать проще, как в премии на «Оскар», но публично. Скажем, раз в десять лет составлять список кандидатов на увековечение и запускать свободное голование на «Госуслугах». И первые три памятника ставить.

Анастасия Мельникова, актриса, Санкт-Петербург:

- Многие люди создали себе такое имя, что их будут знать и без памятников. Но важно, чтобы было место, куда можно прийти, сказать спасибо. Один из последних памятников, который понравился, - драматургу Александру Володину в Петербурге. Замечательно сделан, передает образ человека. Многие петербуржцы считают, что в нашем городе надо установить памятник Столыпину.

Сергей, читатель сайта KP.RU:

- На Новодевичьем, на Ваганьковском кладбищах Москвы есть прекрасные памятники на могилах великих людей. Я бы многие из них тоже внес в список выдающихся и почаще приглашал людей туда на экскурсии…