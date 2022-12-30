Состояние Бориса Корчевникова ухудшилось

Борис Корчевников. Кадр "Россия 1"

Борис Корчевников по праву считается одним из лучших телеведущих. Артист каждую историю своих героев переживает как личную драму. Очень часто от нахлынувших эмоций мужчина плачет прямо в эфире. Делится он с публикой и личным. Летом 2022 года Борис сообщил, что перенес очередную операцию на голове. Несколько лет назад ему диагностировали доброкачественную опухоль в мозгу, он пережил трепанацию черепа. Кроме того, в детстве мужчина переболел менингитом, от недуга у него возникли проблемы со слухом. Сейчас же, судя по всему, состояние звезды ухудшилось.

Борис Корчевников после удаления опухоли в мозгу столкнулся с проблемами. Он начал терять слух. Теперь же у мужчины наблюдаются проблемы с речью и мимикой, чего раньше не было заметно. Знаменитость с трудом выговаривает слова в эфире. На это обратили внимание светские хроникеры.

Зрители выпуска программы "Судьба человека" от 29 декабря солбщили, что ведущему тяжело формулировать вопросы. Во время интервью с певцом Алексеем Глызиным Борис заикается, пришептывает, с трудом подбирает слова, у него дергаются уголки рта и глаза, он странно жестикулирует.

Публику сей факт очень встревожил. Народ опасается, что из кумиру стало хуже.

Корчевников ранее рассказывал о тяжелой болезни, с которой он борется последние несколько лет. Как известно, в 2015 году у телеведущего обнаружили опухоль, повлиявшую на его слух. Ему сделали несколько операций, он перенес трепанацию черепа.

Сейчас, если верить окружению шоумена, он почти ничего не слышит, поэтому во время съемок вынужден пользоваться специальной программой для глухих. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади", - делился мужчина летом 2022 года.

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