Герои спецоперации «Z»: врачи Подполов и Морковин перебили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Старший прапорщик Руслан МОРКОВИН и Старший лейтенант Борис ПОДПОЛОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ДВА ВРАЧА УНИЧТОЖИЛИ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Борис ПОДПОЛОВ

Старший прапорщик Руслан МОРКОВИН

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин, действуя в составе медицинского взвода, выполняли задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений. Украинские националисты, стремясь вернуть контроль над населенным пунктом, атаковали позиции российской батальонной тактической группы, удерживающей оборону на заданном направлении. Наступление противника сопровождалось артиллерийскими, минометными обстрелами. Старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин оперативно развернули мобильный медицинский пункт в заброшенном здании и приступили к оказанию медицинской помощи раненым товарищам.

Борис и Руслан, оказав первую помощь 10 военнослужащим, начали переноску раненых в хорошо замаскированный медицинский автомобиль «Урал» для их последующей эвакуации. Погрузив всех раненных, старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин поехали в медицинский отряд.

Продвигаясь по маршруту следования, медицинский автомобиль подвергся обстрелу со стороны вражеской диверсионно-разведывательной группы. Противник открыл огонь по кабине автомобиля. Не теряя самообладания и быстро сориентировавшись в ситуации, Борис и Кирилл покинули автомобиль и приступили к отражению нападения. Старший лейтенант Подполов огнём из стрелкового оружия уничтожил четырех националистов, а старший прапорщик Морковин метким броском ручной гранаты уничтожил ещё пять человек личного состава противника. В ходе боя старший прапорщик Морковин получил огнестрельное ранение правой руки. Первая медицинская помощь была незамедлительно оказана старшим лейтенантом Подполовым. Понеся потери, группа противника вынуждена была отступить.

Убедившись, что жизням и здоровью раненных военнослужащих ничего не угрожает, старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин доставили раненых военнослужащих в метотряд».