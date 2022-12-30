Ракетчики умеют быть волшебниками

«Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой активное участие принимают военнослужащие полигона

Военнослужащие 4 Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) Капустин Яр приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

«Ребята просили у Дедушки Мороза музыкальные колонки, наборы конструкторов, игрушки и многое другое. Помимо материальных подарков, дети мечтали посетить музей «Сталинградской битвы» в Волгограде, сходить в театр, покататься на гусеничной технике и прожить день сотрудника пожарной службы», - рассказал начальник полигона генерал-майор Евгений Коноваленков.

В роли помощников Деда Мороза выступили его заместители, а также командиры структурных подразделений полигона исполнили желания детей. Военнослужащие полигона Капустин Яр покатали девочек и мальчиков на военной технике и вручили им сладкие новогодние подарки.

«Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой активное участие принимают военнослужащие полигона. Её цель – осуществить желания детей и сделать им новогодние подарки.

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В Военно–научном комплексе войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России, где установлена новогодняя елка с желаниями детей начальник войск РХБ защиты, Герой труда Российской Федерации генерал–лейтенант Игорь Кириллов исполнил желания юнармейца из отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Евгения Лысенко и его брата Дмитрия. Братьям вручили комплект хоккейного вратаря «Блокер + ловушка», вратарскую клюшку и электронный конструктор «Знаток», которые в преддверии Нового года ребята попросили у Деда Мороза.

Также для ребят была проведена экскурсия в лаборатории, где тестируют на коронавирусную инфекцию COVID–19. Евгению это было очень интересно как спортсмену, которому во время пандемии не раз приходилось сдавать ПЦР-тесты.

В конце экскурсии Евгения и Дмитрия угостили сладостями и вручили пакеты с подарками.