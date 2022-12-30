НАТО сможет открыто вмешаться в конфликт? Раскрыто, зачем Украина устроила провокацию с ракетами в Белоруссии

Это, безусловно, вопиющий случай. И в реальности не имеет большого значения, случайность это или осознанная провокация Фото: REUTERS

Инцидент с украинской ракетой, которую удалось сбить над белорусской территорией, вполне закономерен, если учитывать агрессивную риторику Киева в адрес Белоруссии. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал белорусский политолог, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

- Это, безусловно, вопиющий случай, - сказал он. – И в реальности не имеет большого значения, случайность это или осознанная провокация. Потому что со стороны киевского режима все последнее время мы слышим агрессивную риторику, которая идет по возрастающей. Рядом с белорусской границей сосредоточена крупная группировка подконтрольных Киеву войск, в том числе развернуты ракетные установки. Это не первый раз, когда мы сбиваем украинские ракеты. Мы помним случаи с «Точкой-У» и с беспилотными летательными аппаратами, которые уничтожала белорусская ПВО. Киев открыто говорит о целях, которые рассматривают на территории республики Беларусь, в составе ВСУ действует незаконное вооруженное формирование, сформированное из белорусских граждан, сбежавших на территорию Украины.

По словам Вадима Гигина, агрессивная риторика Киева в адрес Белоруссии имела место еще до 24 февраля этого года. Различные неонацистские и экстремистские группировки находили убежище на Украине, создавали там лагеря и учебные центры.

- Важна не столько причина того, что произошло 29 декабря, сколько возможный ответ на подобную провокацию, - продолжает белорусский эксперт. – Слаженные действия системы ПВО, пограничников, выдержка, которую проявляют наши бойцы на границе, - все это может сдержать киевский режим от дальнейших провокационных действий. Но надо понимать, что никто не защищен от подобных «случайных» в кавычках инцидентов. Потому что у границы стоят войска, эти войска на взводе, их постоянно взвинчивает националистическая, нацистская пропаганда. Мы видим и слышим это постоянно. Наши пограничники рассказывают, как теробороновцы на той стороне выходят к границе, направляют в нашу сторону оружие. В такой обстановке серьезные инциденты могут быть и в дальнейшем. Но жесткий и быстрый отпор со стороны всех систем обеспечения национальной безопасности показывает нашу готовность в случае необходимости отразить подобные покушения на территорию Белоруссии. Но все-таки хотелось бы, и это самое главное, предотвратить их на ранней стадии. Для чего Украина устраивает такие провокации? Есть несколько версий. И каждая из них страшнее другой.

Первая. Киев просто прощупывал границы допустимого. Как далеко и как сильно можно ударить, чтобы не получить в ответ. Пока Александр Лукашенко по этому поводу не высказывался. Но без сомнений ответ будет - мы батьку знаем. Пока же Киев всячески пытается «замять» этот инцидент. И клятвенно обещает «провести большое расследование» и наказать всех виновных.

Вторая версия. Белоруссия - «точка входа» для НАТО в российско-украинский конфликт. Украина, а точнее ее иностранные хозяева провоцируют Минск на ответные действия, чтобы втянуть его в боевые действия. И вот под этим предлогом они могут попытаться добиться прямого вмешательства НАТО в конфликт. Так что от решения Александра Лукашенко сейчас очень многое зависит.