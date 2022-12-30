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Общество29 декабря 2022 21:05

«К нему была лишь одна претензия: хотелось бесконечно любоваться его игрой». Скончался король футбола Пеле

Гениальному футболисту, ставшему «лицом Бразилии» во всем мире, было 82 года
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Гениальному футболисту, ставшему «лицом Бразилии» во всем мире, было 82 года

Гениальному футболисту, ставшему «лицом Бразилии» во всем мире, было 82 года

Фото: REUTERS

В 2022 году ушли из жизни многие легендарные люди, дожившие до преклонных лет и некоторым уже казавшиеся бессмертными. И Михаил Горбачев, и королева Елизавета II, и крупнейший французский кинорежиссер ХХ века Жан-Люк Годар, и знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис. 29 декабря не стало великого композитора Эдуарда Артемьева. А через пару часов пришла новость, что в Бразилии скончался один из величайших - а скорее всего, величайший - футболист всех времен. (Кстати, Международный олимпийский комитет в 1999-м назвал его «спортсменом века», а FIFA в 2000-м официально присудила ему звание «футболиста века» - он разделил его с Диего Марадоной). И имя Пеле было прекрасно известно даже тем, кто в жизни не мог досмотреть до конца ни одного футбольного матча или понять смысл таинственного словосочетания «положение вне игры».

Увы, его смерть была ожидаема. Пеле было 82 года, и последний месяц он провел в больнице, причем положение все ухудшалось. Во-первых, он подцепил острую респираторную инфекцию. А во-вторых, год назад у него диагностировали рак прямой кишки. Провели химиотерапию, сейчас потребовался повторный курс. «Химия» ослабила организм пожилого человека, и, как говорят, ОРВИ дало осложнения на легкие. А еще совсем не в порядке были почки и сердце…

За состоянием Пеле следила вся Бразилия. Рядом с королем футбола (как Пеле называли на протяжении десятилетий) была семья, в частности, дочь Келли, которая публиковала трогательные фотографии в соцсетях. Вместе с ним родные встретили в больнице католическое рождество. Сейчас Келли сообщила в тех же соцсетях, что ее отец скончался.

Настоящее имя Пеле было Эдсон Арантис ду Насименту. Его назвали Эдсоном в честь Томаса Эдисона, изобретателя электрической лампочки: говорят, это диво появилось в его родном провинциальном городке Трес-Корасойнс незадолго до его рождения в 1940 году, и очень впечатлило родителей. (Правда, буква «и» из имени при регистрации новорожденного почему-то выпала). Кстати, почему он в итоге получил прозвище Пеле, остается тайной - он и сам не мог этого объяснить: просто появилось и прицепилось. По одной из версий, восхищался футболистом Биле, но никак не мог правильно произнести его имя - вот так и повелось.

Рос Эдсон слабым и худеньким мальчиком. Но отец - сам футболист, влюбленный в эту игру, - часами проводил с ним тренировки. В 7 лет он уже выступал за детскую команду. А когда ему было 15, один тренер заметил в нем талант и отвез в город Сантос, где с ним начали заниматься всерьез. Скоро стало ясно, что дар у подростка огромный: в первом же ответственном матче он забил четыре гола из шести, забитых командой в целом.

В 16 лет Пеле включили в сборную Бразилии. В 17 он забил пять голов на Чемпионате мира. А, например, на чемпионате штата Сан-Паулу - 58 голов (с тех пор прошло шесть с лишним десятилетий, но ни один футболист этот рекорд побить так и не смог).

Сказать, что он стал идолом всей страны и всей планеты - значит ничего не сказать. Он получил награду Министерства просвещения Бразилии, и знаете, за что? Огромное количество его неграмотных соотечественников специально учились читать, чтобы побольше узнать о своем кумире. Спортивный журналист Игорь Фесуненко рассказывал, как однажды Пеле в составе команды «Сантос» играл в Колумбии; судья удалил его с поля, и «колумбийские болельщики ополчились против своего же, колумбийского, судьи, подсуживавшего колумбийской команде против «чужаков». Начался скандал, вспыхнули драки… На трибунах раздался возмущенный вопль: «Мы платим свои деньги, чтобы видеть на поле Пеле, а не этого паяца судью!» Впервые в истории футбола, с поля был удален… судья!»

Ну, а правительство страны официально объявило Пеле национальным достоянием - чтобы ни один «Ювентус» и ни один «Реал» не мог его перекупить. А множество футбольных клубов мечтало, чтобы за них играл гениальный футболист. Но он стал «лицом» Бразилии во всем мире, и оставался им очень долго - в каком-то смысле, до самой смерти.

За сборную страны Пеле выступал в 92 матчах и забил в них 77 голов. Всего же матчей у него было 1363, а голов - 1279 (за это он был включен в Книгу рекордов Гиннеса). Один из величайших вратарей планеты Лев Яшин (которому Пеле тоже забил гол), говорил о нем впоследствии: «К нему лишь одна «претензия»: хочется бесконечно видеть его, любоваться его игрой». А журнал Time сейчас пишет в некрологе: «Он создал быстрый, легкий стиль игры, который произвел в спорте революцию; напоминающий самбу стиль, который воплощал элегантность его страны на футбольном поле».

При этом он еще любил петь и выпускал диски. Снимался в кино (даже сыграл большую роль в фильме с Сильвестром Сталлоне - тот назывался «Бегство к победе», речь там шла про заключенных в фашистском концлагере, которые должны выступить в показательном матче против немцев). Переводил в деньги свою славу, появляясь в бесчисленных рекламных роликах и одалживая свое имя, например, марке кофе - и стал счастливым обладателем гигантского состояния. Вел довольно бурную личную жизнь - трижды был женат, и это не считая романов (в общей сложности у него семь детей, рожденных в браках и вне их). Стал министром спорта Бразилии. Активно занимался благотворительностью. Был жизнерадостным и обаятельным человеком. И образ форварда в желтой футболке с номером 10 навсегда запомнят все, кому дорог футбол.

УтратыСпорт: ФУТБОЛ