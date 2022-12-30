«К нему была лишь одна претензия: хотелось бесконечно любоваться его игрой». Скончался король футбола Пеле

Гениальному футболисту, ставшему «лицом Бразилии» во всем мире, было 82 года Фото: REUTERS

В 2022 году ушли из жизни многие легендарные люди, дожившие до преклонных лет и некоторым уже казавшиеся бессмертными. И Михаил Горбачев, и королева Елизавета II, и крупнейший французский кинорежиссер ХХ века Жан-Люк Годар, и знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис. 29 декабря не стало великого композитора Эдуарда Артемьева. А через пару часов пришла новость, что в Бразилии скончался один из величайших - а скорее всего, величайший - футболист всех времен. (Кстати, Международный олимпийский комитет в 1999-м назвал его «спортсменом века», а FIFA в 2000-м официально присудила ему звание «футболиста века» - он разделил его с Диего Марадоной). И имя Пеле было прекрасно известно даже тем, кто в жизни не мог досмотреть до конца ни одного футбольного матча или понять смысл таинственного словосочетания «положение вне игры».

Увы, его смерть была ожидаема. Пеле было 82 года, и последний месяц он провел в больнице, причем положение все ухудшалось. Во-первых, он подцепил острую респираторную инфекцию. А во-вторых, год назад у него диагностировали рак прямой кишки. Провели химиотерапию, сейчас потребовался повторный курс. «Химия» ослабила организм пожилого человека, и, как говорят, ОРВИ дало осложнения на легкие. А еще совсем не в порядке были почки и сердце…

За состоянием Пеле следила вся Бразилия. Рядом с королем футбола (как Пеле называли на протяжении десятилетий) была семья, в частности, дочь Келли, которая публиковала трогательные фотографии в соцсетях. Вместе с ним родные встретили в больнице католическое рождество. Сейчас Келли сообщила в тех же соцсетях, что ее отец скончался.

Настоящее имя Пеле было Эдсон Арантис ду Насименту. Его назвали Эдсоном в честь Томаса Эдисона, изобретателя электрической лампочки: говорят, это диво появилось в его родном провинциальном городке Трес-Корасойнс незадолго до его рождения в 1940 году, и очень впечатлило родителей. (Правда, буква «и» из имени при регистрации новорожденного почему-то выпала). Кстати, почему он в итоге получил прозвище Пеле, остается тайной - он и сам не мог этого объяснить: просто появилось и прицепилось. По одной из версий, восхищался футболистом Биле, но никак не мог правильно произнести его имя - вот так и повелось.

Рос Эдсон слабым и худеньким мальчиком. Но отец - сам футболист, влюбленный в эту игру, - часами проводил с ним тренировки. В 7 лет он уже выступал за детскую команду. А когда ему было 15, один тренер заметил в нем талант и отвез в город Сантос, где с ним начали заниматься всерьез. Скоро стало ясно, что дар у подростка огромный: в первом же ответственном матче он забил четыре гола из шести, забитых командой в целом.

В 16 лет Пеле включили в сборную Бразилии. В 17 он забил пять голов на Чемпионате мира. А, например, на чемпионате штата Сан-Паулу - 58 голов (с тех пор прошло шесть с лишним десятилетий, но ни один футболист этот рекорд побить так и не смог).

Сказать, что он стал идолом всей страны и всей планеты - значит ничего не сказать. Он получил награду Министерства просвещения Бразилии, и знаете, за что? Огромное количество его неграмотных соотечественников специально учились читать, чтобы побольше узнать о своем кумире. Спортивный журналист Игорь Фесуненко рассказывал, как однажды Пеле в составе команды «Сантос» играл в Колумбии; судья удалил его с поля, и «колумбийские болельщики ополчились против своего же, колумбийского, судьи, подсуживавшего колумбийской команде против «чужаков». Начался скандал, вспыхнули драки… На трибунах раздался возмущенный вопль: «Мы платим свои деньги, чтобы видеть на поле Пеле, а не этого паяца судью!» Впервые в истории футбола, с поля был удален… судья!»

Ну, а правительство страны официально объявило Пеле национальным достоянием - чтобы ни один «Ювентус» и ни один «Реал» не мог его перекупить. А множество футбольных клубов мечтало, чтобы за них играл гениальный футболист. Но он стал «лицом» Бразилии во всем мире, и оставался им очень долго - в каком-то смысле, до самой смерти.

За сборную страны Пеле выступал в 92 матчах и забил в них 77 голов. Всего же матчей у него было 1363, а голов - 1279 (за это он был включен в Книгу рекордов Гиннеса). Один из величайших вратарей планеты Лев Яшин (которому Пеле тоже забил гол), говорил о нем впоследствии: «К нему лишь одна «претензия»: хочется бесконечно видеть его, любоваться его игрой». А журнал Time сейчас пишет в некрологе: «Он создал быстрый, легкий стиль игры, который произвел в спорте революцию; напоминающий самбу стиль, который воплощал элегантность его страны на футбольном поле».

При этом он еще любил петь и выпускал диски. Снимался в кино (даже сыграл большую роль в фильме с Сильвестром Сталлоне - тот назывался «Бегство к победе», речь там шла про заключенных в фашистском концлагере, которые должны выступить в показательном матче против немцев). Переводил в деньги свою славу, появляясь в бесчисленных рекламных роликах и одалживая свое имя, например, марке кофе - и стал счастливым обладателем гигантского состояния. Вел довольно бурную личную жизнь - трижды был женат, и это не считая романов (в общей сложности у него семь детей, рожденных в браках и вне их). Стал министром спорта Бразилии. Активно занимался благотворительностью. Был жизнерадостным и обаятельным человеком. И образ форварда в желтой футболке с номером 10 навсегда запомнят все, кому дорог футбол.