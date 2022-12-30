«Большой успех и перемены в любви»: Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым повезет в 2023 году

Тамара Глоба дала ценный совет везунчикам 2023 года — Овнам. Фото — социальные сети

Грипп и ковид на каникулы не уходят. Об этом предупреждают не только доктора, но и главный астролог страны. Тамара Глоба в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщила: весь январь не стоит забывать об осторожности.

О гриппе, ковиде и вирусах в январе 2023 года:

- Обратите внимание: мы в начале 2000-х болели гриппом один или два раза в год. В 2010-е годы пошел период, когда стали болеть три раза в год. Потом все это ускорилось, и человечество стало болеть почти постоянно. К 18-му году, когда подошли астрологические аспекты, связанные с опасностью пандемии, которая началась в 19-м - болезни перетекали из месяца в месяц. В 2020 году была объявлена пандемия, а за два года до этого люди уже начали умирать от пневмонии.

- Я говорила о том, что в 2022 году будут приходить заболевания, связанные с какими-то детскими мутирующими болезнями. В 2023 году вирусы, которые касаться вопросов деторождения и детей.

- Говорят, что сейчас меньше заболеваний гриппом. Самое плохое, что это еще не конец. Люди просто стали осторожнее – это важно. Я многим советую: не стоит собираться большими компаниями, ходить на какие-то огромные тусовки. Потому что есть опасность вирусных заболеваний - январь, к сожалению, такой.

О самых счастливых знаках Зодиака в 2023 году:

- У всех знаков есть и плюсы, и минусы. Юпитер в первой половине года будет находиться в Овне, и для Овна это очень мощный выход – будут возможности реализации планов; возможности, которые касаются успеха, авторитета, продвижения вперед. Но, тем не менее: будут у Овна и начинания, и их срывы не один раз. Срывы будут касаться и материальных вопросов, и тайных врагов, и перемен в любви. Потом Юпитер перейдет в Телец. Тельцы тоже будут выстраивать свой успех планомерно, последовательно, и работа в этом им поможет. Но, тем не менее, и у Тельцов будут срывы.

- Ничего никому просто так не придет. Может прийти период успеха. Предположим, у Овна - период успеха. Это может быть просто хорошее время, когда Овен чувствует себя комфортно, ничего не делает, а ему идут навстречу, находит деньги какие-то. Но если он при этом еще вкалывает, тогда он действительно получает результат на несколько ступеней выше.