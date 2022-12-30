В английском языке определен самый приятный акцент

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Одна из международных баз репетиторов английского языка провела опрос с целью выяснить, какой акцент в английском его носители считают наиболее привлекательным, а какой, напротив, их раздражает.

Для того, чтобы выбрать наиболее приятный акцент из множества возможных, организаторы опроса задавали целый ряд вопросов, пишет DH Canada. Например, какой акцент люди считают самым сексуальным, какой вызывает у них наибольшее доверие, обладатели какого акцента производят впечатление наиболее умных собеседников и прочие.

На первом месте вполне ожидаемо оказался английский акцент, далее по благозвучию была названа речь выходцев из Австралии и Франции. Не удивительно, что, по мнению американцев, самым сексуальным из всех является именно французский.

Сразу в нескольких номинациях победил канадский. При этом сами жители Канады не только удивлены, но и отмечают, что в стране существует огромное количество различных диалектов и выделить какой-либо один из них они не могут.

Среди наименее сексуальных были названы корейский и южноафриканский акценты, а самыми раздражающими – китайский, немецкий и индийский.