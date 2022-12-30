Стало известно, где похоронят Пеле

Пеле похоронят на кладбище его родного города Сантос. Фото: REUTERS

В эти дни мир прощается с признанным королем футбола Эдсоном Арантисом ду Насименту, более известным как Пеле, единственным трехкратным чемпионом мира, участником четырех чемпионатов мира. Выдающийся бразильский спортсмен скончался в возрасте 82 лет в результате полиорганной недостаточности, возникшей на фоне тяжелой онкологии. Болезнь чемпиона осложнилась и заражением COVID-19.

О смерти Пеле сообщила его дочь Кели Насименту.

– Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром, – написала женщина на своей странице в соцсети.

После прощания с легендарным футболистом 2 января, его останки будут похоронены на самом высоком вертикальном кладбище в мире, расположенном в бразильском городе Сантос, пишет Globo.com.

Memorial Necrpole Ecumnica («Вселенский некрополь») внесен в книгу рекордов Гиннесса, как высочайшее здание подобного типа – в нем насчитывается 30 этажей и оно является одним из самых посещаемых туристических объектов города.

Место своего будущего упокоения Пеле выбрал сам еще 19 лет тому назад. Известно, что здание некрополя построил аргентинец Хосе Альтстут, которого с Пеле связывала давняя дружба.