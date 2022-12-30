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Происшествия30 декабря 2022 8:20

ФСБ поймала украинского диверсанта, которого забросили в Россию под видом гастарбайтера

Задержанный агент СБУ сообщил, что получил задание от киевского режима совершить теракт на территории России
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Задержанный агент СБУ сообщил, что получил задание от киевского режима совершить теракт на территории России

Задержанный агент СБУ сообщил, что получил задание от киевского режима совершить теракт на территории России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сторонника националистической идеологии киевского режима.

«Гражданин Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, собирался совершить преступление террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в ходе обыска по месту жительства задержанного агента Службы безопасности Украины (СБУ) были обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора.

В результате допроса задержанный преступник дал признательные показания:

«Работая на украинские спецслужбы был против специальной операции и хотел провести теракт на территории СКФО».

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Отметим, что за последние два месяца в зоне СВО было уничтожено несколько десятков диверсионно-разведывательных групп ВСУ и СБУ Украины. Они имели разные задачи: одни шли минировать мосты и дороги в районах боевых действий, другие пытались просочиться к военным и энергетическим объектам, что находятся в Херсонской, Воронежской, Брянской и Курской областях.

Так в ноябре месяце сотрудникам ФСБ России удалось обезвредить такую вооруженную группу в Воронежской области. У украинских националистов нашли оружие, бомбы, националистическую литературу, флаги Великобритании и США.

А на днях группу диверсантов ликвидировали в лесу Брянской области. Сотрудники ФСБ России опознали ликвидированных украинских диверсантов (все жители Украины). Командиром группы оказался 34-летний Юрий Горовец с позывным «Святоша». У него в подчинении было три сапера: 32-летний Максим Михайлов с позывным «Не пей пиво», 38-летний Тарас Карпюк с позывным «Тарасий» и стрелок 19-летний Богдан Лягов с позывным «Апполон».

Диверсанты тащили на себе рюкзаки с армейским вооружением и взрывчаткой, которую используют для совершения диверсий спецподразделения НАТО.

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