Задержанный агент СБУ сообщил, что получил задание от киевского режима совершить теракт на территории России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сторонника националистической идеологии киевского режима.

«Гражданин Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, собирался совершить преступление террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в ходе обыска по месту жительства задержанного агента Службы безопасности Украины (СБУ) были обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора.

В результате допроса задержанный преступник дал признательные показания:

«Работая на украинские спецслужбы был против специальной операции и хотел провести теракт на территории СКФО».

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Отметим, что за последние два месяца в зоне СВО было уничтожено несколько десятков диверсионно-разведывательных групп ВСУ и СБУ Украины. Они имели разные задачи: одни шли минировать мосты и дороги в районах боевых действий, другие пытались просочиться к военным и энергетическим объектам, что находятся в Херсонской, Воронежской, Брянской и Курской областях.

Так в ноябре месяце сотрудникам ФСБ России удалось обезвредить такую вооруженную группу в Воронежской области. У украинских националистов нашли оружие, бомбы, националистическую литературу, флаги Великобритании и США.

А на днях группу диверсантов ликвидировали в лесу Брянской области. Сотрудники ФСБ России опознали ликвидированных украинских диверсантов (все жители Украины). Командиром группы оказался 34-летний Юрий Горовец с позывным «Святоша». У него в подчинении было три сапера: 32-летний Максим Михайлов с позывным «Не пей пиво», 38-летний Тарас Карпюк с позывным «Тарасий» и стрелок 19-летний Богдан Лягов с позывным «Апполон».

Диверсанты тащили на себе рюкзаки с армейским вооружением и взрывчаткой, которую используют для совершения диверсий спецподразделения НАТО.